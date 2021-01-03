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Kadir Topbaş diyalize bağlandı
Korona virüs tedavisine entübe edilmiş şekilde devam edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Kadir Topbaş’ın diyalize bağlanıldığı öğrenildi.
Genel 03.01.2021, 20:43
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Korona virüs tedavisine entübe edilmiş şekilde devam edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Kadir Topbaş’ın diyalize bağlanıldığı öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Kadir Topbaş, 16 Kasım’da kaldırıldığı özel hastanede korona virüs tedavisine başlanmış ve entübe edilmişti. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Kadir Topbaş’ın diyalize bağlandığı öğrenildi.
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