Kadınların ürettiği ürünler dünya pazarında

Kadınların üretime ve ev ekonomisine katkı sağlaması için çalışmalar yapan Esenyurt Belediyesi’nin açtığı "İpek ve Yün Halı Dokuma" kursunda üretilen el emeği halılar, yurt dışına ihraç edilecek.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un kadınların üretime katkı sağlamaları için yürütmüş olduğu çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Esenyurt Belediyesi Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM) bünyesinde açılan "İpek Halı Dokuma" kursunda, ilçedeki kadınlara eğitim verilmeye başlandı. Uzman eğitmenler eşliğinde haftanın 5 günü yapılan derslerde, kadınlar hem halı dokuyarak günlük hayatın stresini atıyor hem de meslek edinerek ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kadınların büyük özveri ile dokudukları el emeği ipek halılar yurt dışına ihraç edilecek.

“Üretilen halılar yurt dışında satılacak”

Kadınları üretime ve ev ekonomisine katkı sağlamaları için kursa davet eden Esenyurt Belediyesi Halı Dokuma Ustası Uğurtan Demir, “Kadınların evinde para kazanabilmeleri için bu mesleği öğreteceğiz. Aynı zamanda kendi üretimlerini yapıp kendi satışlarını sağlayacaklar. Başkanımızla beraber dileğimiz bu. İlk başta meslek edindirme kursunda birkaç ay öğreniyorlar. Sonrasında dokumaya başlıyorlar. Kadınların emeğiyle üretilen halılar yurt dışında satılacak. Esenyurt kadınlarına şunu söylemek istiyorum; gelip burada bir meslek edinerek kendi ekonomilerini kendileri sağlasınlar.”

“Hiç kimse yapamam diye düşünmesin”

Halı dokumanın çok zevkli olduğunu belirten kursiyer Zeynep Günay şöyle konuştu: “Halı dokuma tezgâhlarını Esenyurt meydanda gördüm. Orada görünce çok hoşuma gitti. ’Ben de yapabilir miyim?’ diye düşünmeye başladım ve kayıt oldum. Başlayınca ne kadar zevkli bir şey olduğunu anladım. Daha yeni yeni öğreniyorum. Hiç kimse yapamam edemem diye düşünmesin. Gelsin kaydolsun.” Kursiyer Dilara Kızıl ise şunları ekledi: “Kardeşim belediyenin Resim kursuna geliyor. Onun aracılığıyla gördüm. Halı dokumanın güzel olduğunu düşündüm ve boş vaktim de olduğu için kayıt yaptırdım. İleriki zamanlarda belgemi elime aldıktan sonra başvurup ben de bunun dersini verebilirim. Hem meslek edindirdiği için hem de ekonomiye katkı sağladığı için Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederiz.”

Kursa kayıt yaptırmak isteyen 18-55 yaş aralığındaki vatandaşlar, www.ogrencikayit.esenyurt.bel.tr adresinden online olarak başvurabilir veya Esenyurt Belediyesi eski hizmet binasına bizzat başvuru yapabilir.