Kadınları ve gençleri meslek sahibi yapacak iş birliğinde imzalar atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Fabrikası ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı. İBB yayınladığı mesajda: “Kadınları ve gençleri meslek sahibi yapacak bu iş birliğinin diğer kentlere de örnek olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Fabrikası ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) arasında eğitim iş birliği protokolünde imzalar atıldı. Protokole, İBB adına Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan imza koydu. Törene İKMYO Yüksekokul Sekreteri Saliha Ertan, akademisyenler ve İBB yetkilileri katıldı.

İmzalanan protokole göre değişik alanlarda İKMYO öğrencilerine ve topluma yönelik eğitim programları düzenlenebilecek, kurumlar arası, ulusal ve uluslararası projeler yürütülebilecek. Protokole göre, iki kurum arasındaki işbirliği 1 yıl süre ile olup, uzatılabilecek. Her iki kurum arasında daha önce kadın istihdamına yönelik “Medya Okur Yazarlığı” alanında 30 kişilik bir kurs programı düzenlenmiş ve büyük ilgiyle karşılanmıştı.

“Diğer kentlere örnek olmasını diliyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

“İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ile görsel ve işitsel medya alanında kadın ve genç istihdamı oluşturmak için protokol imzaladık. Kadınları ve gençleri meslek sahibi yapacak bu iş birliğinin diğer kentlere de örnek olmasını diliyoruz.”