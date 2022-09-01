Kadınlara el emeği göz nuru ürünlerini sergileme imkanı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen “El Emeği Günleri ”ne katılım için kayıtlar başladı. 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenecek etkinlikte kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirirken, aile bütçelerine de destek olma imkanı bulacak.

Zeytinburnu Belediyesi’nin organize ettiği ‘El Emeği Günleri’ için kayıtlar 1-5 Eylül tarihleri arasında alınacak. Giyim, takı, el sanatları, el örgüsü, işleme, nakış, dantel, ev tekstili, bebek ve çocuk, amigurumi, dokuma, ahşap boyama, cam boyama gibi birçok kategoride el emeği ürünlerin satışa sunulacağı etkinlikle, Zeytinburnu’nda yaşayan kadınların el emeği ürünlerinin satışının desteklenmesi amaçlanıyor.

Zeytinburnu Belediyesi stant ücreti talep etmeyecek

Katılım için herhangi bir ücretin talep edilmediği El Emeği Günleri’ne katılmak isteyen kadınların, Zeytinburnu’nda ikamet etmesi ve vergi mükellefi olmaması da şartlar arasında yer alıyor.

Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinburnu Kent Konseyi ve Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün paydaş olduğu El Emeği Günleri Kadınların el emeği ürünlerini sergileyebilecekleri ve aynı zamanda satabilecekleri, akşam konserlerinin renk katacağı etkinlik; 16, 17, 18 Eylül 2022 tarihlerinde Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanında gerçekleştirilecek.

‘Zeytinburnu El Emeği Günleri’ için başvurular https://zeybim.zeytinburnu.bel.tr/el-emegi adresinden alınacak.