banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Karikatür Yarışması sonuçlandı
Karikatür Yarışması sonuçlandı
Ronaldinho serbest bırakıldı
Ronaldinho serbest bırakıldı
Mesaide topuklu ayakkabı kazası iş kazası sayılacak
Mesaide topuklu ayakkabı kazası iş kazası sayılacak
Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolar ve Euro ne kadar oldu?

KADINLAR SANATLA BULUŞUYOR

“Next Level Üreten Kadınlar Kulübü” kadınlara yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor…

Genel 25.08.2020, 12:16
1
KADINLAR SANATLA BULUŞUYOR

Next Level Üreten Kadınlar Kulübü, kadınları farklı el sanatları ile tanıştıracak; yeni hobiler edinmek ya da hayatına sanatla yön vermek isteyenlere ışık tutacak ücretsiz dijital atölyeler başlatıyor…

JLL Türkiye tarafından yönetilen, pandemi sürecinde çalışan ve ziyaretçileri için hijyen önlemlerini azami düzeyde ve aralıksız sürdürerek sunduğu güvenli ortamla örnek gösterilen Next Level AVM, şimdi de örnek bir proje ile kadınlara yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Seramik, cam boyama, wayuu çanta, amigurumi, keçe sanatı, patchwork, makrome, takı yapımı, gibi çeşitli alanlarda her hafta düzenlenecek farklı atölyeler başlangıç düzeyinde uzman eğitimcilerle çekilen videolar ile katılımcılarla buluşacak. Başvuruların ücretsiz ve tüm kadınlara açık olduğu atölyeler için kullanılacak malzemeler de Next Level Üreten Kadınlar Kulübü tarafından katılımcılara hediye edilecek. Eğitim videolarını izleyerek verilen materyallerle evlerinde farklı sanatsal ürünleri hayata geçiren kadınlar, sahibi oldukları bu ürünleri daha sonra gerçekleşecek sergide sergileme imkanı bulacaklar.

Eğitim ve malzemeler NextLevel’dan üretim ve yaratıcılık kadınlardan

Uzman eğitmenlerin her sanat dalından çekilen eğitim videoları ile başlangıç düzeyinde eğitim vereceği projede, kadınlar videolarda izledikleri yapım aşamalarını takip ederek rahatlıkla ürünleri evlerinde yapabilecekler. AVM tarafından ücretsiz olarak teslim edilecek malzemelerle hayata geçirilecek  ürünler, yapılacak sergi sonrasında yine sahiplerine teslim edilecek. Sanatın iyileştirici gücünün esas alındığı Next Level Üreten Kadınlar Kulübü’nde, farklı el sanatları ile tanışmak isteyen kadınlara yeni hobiler edindirmek, çocuklarıyla birlikte yapabilecekleri sanatsal etkinlikler sunabilmek, üretimin hazzını yaşatabilmek yanında yeni iş alanları için bir başlangıç sunabilmek amaçlanıyor.

Her ay 4 atölye ile 40 kadına eğitim şansı

Her hafta farklı bir eğitim verecek olan Next Level Üreten Kadınlar Kulübü, her atölye için yapılan başvurular arasından çekilişle belirlenecek 10 asil 5 yedek katılımcı ile gerçekleşecek.  Başvurular Next Level AVM instagram hesabı üzerinden ya da AVM danışmadan yapılabilecek. Projede her ay 40 kadına eğitim vererek sanatla buluşturulması hedefleniyor.

Dijital atölyelere başvurular 28 Ağustos’ta başlıyor

Next Level Üreten Kadınlar Kulübü, ilk dijital atölyede kadınlara Wayuu çanta yapımını öğretecek.  28 Ağustos’ta başvuruların başlayacağı  atölyede katılmaya hak kazanan kadınlar 31 Ağustos’ta instagram hesabından açıklanacak ve takip eden 3 günde danışmaya gelerek malzeme kitlerini alacaklar. Kendilerine yollanacak eğitim videosu ile evlerinde ürünleri yapmaya başlayabilecekler. Proje, Wayu çantanın ardından Amigurumi, seramik ve cam boyama ile devam edecek. Her ay sonunda yapılacak serginin ilki Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 25 Ağustos 2020
İmsak 04:44
Güneş 06:17
Öğle 13:11
İkindi 16:55
Akşam 19:56
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25