Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2023 Yılı Faaliyet Planı hazırlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı"nın etkin uygulanması çerçevesinde 2023 Yılı Faaliyet Planı hazırlandı. Bu çerçevede tüm eğitim kademelerinde şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilerek, KADES uygulaması yaygınlaştırılacak. Ayrıca, ’kadına yönelik şiddetle mücadele veri bankası’ oluşturulacak.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı’nda yer alan ’politika önceliklerinin belirlenebilmesi için yıllık olarak faaliyet planlarının oluşturulacağı’ maddesi dahilinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda; Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde 2023 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planı hazırlandı.

4. Ulusal Eylem Planı’nın "adalete erişim ve mevzuat", "politika ve koordinasyon", "koruyucu ve önleyici hizmetler", "toplumsal farkındalık" ile "veri ve istatistik” olmak üzere 5 ana hedefi çerçevesinde oluşan 49 alt hedef ve 198 faaliyet adımı bulunuyor.

KADES yaygınlaştırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm kadın öğretmenler ile ortaöğretim kurumunda öğrenim gören öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı kız öğrenci yurtlarında kalan kız öğrencilere, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurs ve etkinliklere katılım sağlayan kadınlara, YÖK’e bağlı üniversitelerdeki kadın öğretim görevlileri ile öğrenim gören öğrencilere, Sağlık Bakanlığı tarafından tüm kadın sağlık çalışanlarına KADES uygulamasının tanıtılması ve 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 6 milyon kadının akıllı telefonlarına yüklenmesi sağlanacak.

Valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda, ilgili kurumların temsilcilerinden oluşturulacak ekiplerce, vatandaşların yoğunlukla bulunduğu yerlerde aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak için yüz yüze eğitimler verilecek. Bu çalışmayla 10 milyon erkeğe ulaşılması planlanıyor.

Şiddet uygulayanlara yönelik çalışmalar devam edecek

Şiddet uygulayanlara yönelik de çalışmalar sürdürülecek. "Şiddet Uygulayanlara Yönelik Çok Yönlü Sosyal Hizmet Modeli Oluşturulması" projesi hayata geçirilecek. Proje dahilinde, şiddet uygulayanlara yönelik farklı ülkelerdeki iyi uygulama örneklerine ilişkin rapor hazırlanacak. Şiddet uygulayanlar için nitelikli müdahale programları oluşturulacak.

Şiddet uygulayanlara yönelik öfke kontrolü, stresle başa çıkma gibi konuları içeren "Aile İçi Şiddetle Mücadele Farkındalık Seminerleri" 81 ilde etkin uygulanacak. Denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülerin öfke kontrolü içerikli programlara katılımları sağlanacak.

Kolluk personelinin uzmanlaşmasına yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek

İçişleri Bakanlığı iş birliğinde şiddetle mücadelede görevli kolluk personelinin uzmanlaşmasına yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu çerçevede Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 40 bin personele, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 25 bin personele, KAAN (Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu) uygulaması dahilinde 10 bin özel güvenlik görevlisine ve kaymakam adaylarına kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verilecek.

Şiddetle mücadele veri bankası oluşturulacak

Kadına yönelik şiddetle mücadele veri bankası oluşturularak, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin yer aldığı bir çalışma grubu kurulacak. Veri bankasında yer alacak araştırmalar belirlenerek, kurum ve kuruluşların veri bankasında yayımlanacak veriler ışığında haritalandırma ve takvimlendirme yapılacak. Sonrasında bu veri bankası kamuoyunun erişimine açılacak.

Kadınlara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecek

Adalet Bakanlığı iş birliğinde, adli yardım ve ceza mahkemesi uygulamalarından etkin yararlanılması amacıyla kadınlara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çerçevede 6284 sayılı Kanun’un uygulanmasında görevli hakimler ile Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında görevli Cumhuriyet savcılarına yönelik farkındalık çalışmalarına devam edilecek. Ayrıca, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde görevli personele yönelik de eğitim ve seminer çalışmaları yürütülecek.

Tüm eğitim kademelerinde şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık çalışmaları

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, tüm eğitim kademelerinde şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yaygınlaştırılacak. Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine bireysel farklılıklara saygı, iletişim becerileri, olumlu davranış kazandırma gibi konularda farkındalık çalışmalarının yanı sıra; ortaöğretim öğrencilerine yönelik siber şiddet, bilinçli internet kullanımı, akran zorbalığı konularında eğitimler yaygınlaştırılacak. Ayrıca, iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik medya atölyesi de gerçekleştirilecek.

Memur, işçi ve işveren sendikaları üyelerine kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim seminerleri düzenlenecek.