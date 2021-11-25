Kadın radyocular kadına şiddeti makyajla anlattılar

Bağcılar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve kadın radyocuların konuk olduğu etkinlikte, erkek radyo programcısı Cem Arslan’a yapılan makyajla, kadına şiddete dikkat çekildi. Plastik makyajla dayak yemiş insan haline getirilen Arslan, duygularını, “Gerçekten çok utanç verici ve berbat bir şey” şeklinde açıkladı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmak isteyen Bağcılar Belediyesi, farklı bir etkinliğe imza attı. Bu amaçla Türkiye’nin önde gelen kadın radyo programcıları, Bağcılar Belediyesi hizmet binasında bir araya geldi. Radyo programı yapımcısı Onur Sakar’ın sunumuyla gerçekleşen programda, yakalarına turuncu rozet takan katılımcılar hem sohbet etti hem de şiddete yönelik düşüncelerini açıkladı.

"Şiddet uygulayanın inancında problem vardır"

Kadına şiddetin iman zafiyetinden geldiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kişinin inancında ve imanında problem var ki bu şiddeti uyguluyor. Cennetin ayaklarının altında olduğu kadınlara karşı uygulanan şiddetin kabul edilebilirliğini bırakın, akla gelmesi bile çok üzüntü verici ve çok acı. Kadına olan şiddeti ve ayrımcılığı da en erken kıran ülkelerden biri Türkiye oldu” dedi. Misafirleriyle yakından ilgilenen Çağırıcı, telefonla bazı kadın radyocuların programlarına da canlı bağlandı.

"Çok utanç verici bir şey"

“Bizim yerimizde olsanız” sloganıyla gerçekleşen etkinlikte, konuklar arasında tek erkek radyocu olan Cem Arslan’a, kadına şiddeti anlatan makyaj yapıldı. Arslan, plastik makyajla gözü morartılıp ve alın bölgesi yarılarak şiddete uğramış bir insan durumuna getirildi. Dayak yemiş bir insan görüntüsü çizen Arslan, neler hissettiğini şöyle anlattı: “Profesyonel bir makyajla bu hale gelmem yarım saat aldı. Bu işin gerçeği bir iki cisim, tekme ve tokatla saniyeler içinde oluyor. İnsanı bu hale getirip toplum içine çıkamaz hale getirmek gerçekten çok utanç verici ve berbat bir şey. Sizin yerinizde oldum, empati yaptım ve çok utandım. Buradaki herkes benim makyajla bu hale gediğimi bildiği halde acıyan ve ayrıştıran gözlerle bakıyor. Gerçekten şiddete uğrayan bir kişi ne dışarı çıkabiliyor ne de ailesiyle, sevdikleriyle görüşebiliyor. Olayı kapatmak için de yalan söylüyor. Bu konuya dikkat çekmek için Lokman Başkanımızın şemsiyesi altında toplandık. İnşallah bu şemsiye bizi bütün kötülüklerden korur. Bağcılar Belediyesine ve başkanımıza bu anlamlı etkinlik için teşekkür ederiz."

Programın sonunda davetlilere karanfil verildi.