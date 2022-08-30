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Kadın offroadçılardan 30 Ağustos konvoyu
Erzurum Anadolu Kadın Offroad Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza attı.
Genel 30.08.2022, 16:54
Erzurum Anadolu Kadın Offroad Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza attı.
Anadolu Kadın Offroad Kulübü’nün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde Macera Offroad Kulübü ve Ejder Offroad Kulübü de yer aldı. Şehir merkezinde offroad araçlarıyla konvoy yapan ekip, Palandöken Dağı’nda bayrak açtı.
Anadolu Kadın Offroad Kulübü Başkan İlknur Yalçın ve Başkan Yardımcısı İlknur Semiz, 30 Ağustos’ta Erzurum’da farklı bir etkinlik gerçekleştirmekten dolayı mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.
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