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Kadın kooperatifi kivi ve hurmadan pestil üretimine başladı

Altınbelde Altınova ve Beldeleri Kadın Girişim Kooperatifi tarafından Türkiye’de ilk kez üretilen kivi ve hurma pestilinin e-ticaret sitelerinde satışına başlandı.

Genel 28.12.2020, 16:39
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Kadın kooperatifi kivi ve hurmadan pestil üretimine başladı

Altınbelde Altınova ve Beldeleri Kadın Girişim Kooperatifi tarafından Türkiye’de ilk kez üretilen kivi ve hurma pestilinin e-ticaret sitelerinde satışına başlandı.

Altınova ilçesinde Kaytazdere, Subaşı belediyelerinin yanı sıra 10 kadın girişimci tarafından kurulan kooperatif, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Kivi ve hurmadan pestil yapan kadın girişimcilerin ürünleri, e-ticaret siteleri ve toptancılar tarafından büyük talep gördü.

Kooperatif Başkanı Yasemin Fazlaca, 2019 yılında kurdukları kooperatifin kadınların ekonomisine ciddi bir gelir sağladığını belirterek şöyle konuştu:

“10 bayan ve 2 belediye ortaklığıyla devam eden bir kooperatifimiz. Bölgemizde genelde yaş meyve üretimi ağırlıkta olduğu için, çiftçilerin geçimi meyvecilikten olduğu için, biz bu kooperatifi kurarak oradaki kadınları nasıl ekonomiye katabiliriz, nasıl para kazandırabiliriz mantığıyla yola çıktığımızda bugün geldiğimiz noktada Yalova’da çok güzel bir marka ortaya çıkardık. Bölgemizdeki yaş meyvelerden Türkiye’de ilk defa üretilen kivi ve hurma pestilinin bir yıldır araştırmalarını, arge çalışmalarını yapıyorduk ve nihayet güzel sonuca geldik. Şu anda bulunduğumuz yer, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, burada bize açmış oldukları tesislerde, biz şu anda kivi, hurma, balkabağından pestiller yapıyoruz. Bölgemizde yetişen yaş meyveleri değerlendiriyoruz. Daha doğru geri dönüşüm yapıyoruz. Biz pazara sokulmayan, şekil olarak küçük görülen meyveleri biz çiftçilerden, seracılardan alıyoruz, bunları püre haline getiriyoruz. Yine bölgemizde olan buzhanelerde biriktiriyoruz. Daha öncesinde, geçen yıl, yazın yapıyorduk bu pestil kurutma işini fakat bizden kışın da talep olmaya başlayınca ne yapabiliriz noktasına geldik. Atatürk Araştırma Enstitüsü ile ortak bir çalışmaya imza attık. Şu anda bulunduğumuz tesiste kışın da kivi, hurma pestil üretimini yapıyoruz. Bunlarla ilgili patent ve coğrafi işaret başvurularını yaptık. Şu anda Türk damak tadına uygun ve hiçbir şekilde katkı maddesi kullanılmadan gayet doğal, çocukların, annelerin, herkesin sağlıkla tüketebileceği ürünler üretmeye başladık.”

Ürünlere talebe yetişmeye çalıştıklarını kaydeden Fazlaca, “Ürünlerimizi genelde toptancılara veriyoruz ama ulusal e-ticaret satış noktalarında da, şu anda haftada 300 kilo pestil üretimi yapabiliyoruz. Satışları 100 ile 150 TL arasında değişiyor. Biz bunun içine katmış olduğumuz, şu anda Yalova’da çok revaçta olan meyve var, şifalı bitkiler arasında yer alan. Aronya meyvesiyle de bunu zenginleştiriyoruz. Vitamin değerlerini artırıyoruz. Bunlar tabi pahalı meyveler, sizlerin dışarıda rahatlıkla bulabileceğiniz. Kivi, hurma, aronya pahalı meyve. Tabi ki normal pestillerle karşılaştırılamaz. Hiçbir şekilde şeker gıda boyası un gibi ürünler kullanmıyoruz. Bu da bizim ürünümüze artı bir değer katmış oluyor” dedi.

Bir üyelerinin hastalığı nedeniyle şu an olmadığını, 9 kadının ise aktif halde çalıştığını kaydeden Fazlaca, “Bizden talep olduğu sürece haftalık bir programlama yapıyoruz. Buranın da bize belli saatleri var, açma çalıştırma konusunda onara riayet göstererek haftalık çalışma periyodu düzenliyoruz” diye konuştu.

Kooperatif Üyesi Canan Neşeli ise şunları kaydetti:

“Yaptığımız araştırmalar sonucunda kadın kooperatifi olarak Yalova’da farklı bir ürün nasıl geliştirebiliriz diye düşündük. Bunun sonucunda yıllık üretimi 60 bin ton olan bir kivi meyvemiz var ve Trabzon hurması meyvemiz var. Bunları nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Birçok denemeler yaptık reçelinden işte meyve lokumuna kadar. En sonunda pestil meyvesinden güzel bir verim aldık. Çok da güzel beğeniler aldık. Bunun sonucunda arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde ve araştırma çalışmalarında elde ettiğimiz pestillerden memnun kaldık ve çevremizdeki insanlara da denettik onlar da çok beğendiler. Daha sonrasında bu yönde yürüme kararı aldık. Şimdi buradaki arkadaşlarımızın birçoğu aslında meslek sahibi arkadaşlar. Biz öncelikle bu 9 bayan nasıl yapabiliriz neyi geliştirebiliriz diye araştırdık ve bu güzel meyveler ortaya çıktı. Bunun sonucunda da artık bundan sonrasında yeni üyeler alarak yolumuza devam edeceğiz. 9 bayan gerçekten güzel emekler veriyoruz ve bunun karşılığını almaya başladık. Herkese ürünlerimizi tavsiye ediyoruz tabi ki.”
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