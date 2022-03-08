Kadın çalışan sayısı eşit olan işyerlerine yüzde 50 indirim

Büyükçekmece’de hayata geçirilen “Eşit İşyeri Projesi” ile çalışan kadın ve erkek sayısı eşit olan işletmelere ruhsat ve ilan-reklam ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılıyor.

Büyükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde örnek bir projeyi hayata geçirdi. İlçe sınırlarında faaliyet gösteren işletmelerde kadın istihdamını arttırmak, erkeklere eşit iş imkanı ve eşit ücret almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen projenin şartlarına uyan işletmelere bazı ayrıcalıklar tanıyor. Belediye, bu işyerlerine “Eşit İşyeri” belgesi vererek projenin yaygınlaştırılması ve özendirilmesini sağlıyor.

"İşletmenin yüzde 80’ni kadın yüzde 20’si erkeklerden oluşuyor"

Başlatılan proje hakkında bilgi veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; “Başlattığımız proje kapsamında kadın çalışanların erkek çalışanlardan daha fazla olan bu işletmemiz, ilk ’Eşit İşyeri’ belgesini almaya hak kazandı. İşletmelerinde kadın ve erkek çalışanların sayısının eşit olduğu veya kadın bireylerin çoğunlukta olduğu işletmelerde, ruhsat harçlarını, reklam ve ilan harçlarını yüzde 50 oranında indirim yapıyoruz. Kadının sosyal hayatta daha fazla yer bulmasını sağlamak için ilçemizde özendirme projesi olarak ortaya konulmuştur. İşletme sahibine teşekkür ediyorum çünkü bu işletmenin yüzde 80’ni kadın yüzde 20’si erkeklerden oluşuyor” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında ilk ‘Eşit İşyeri’ belgesini alan işyeri sahibi Murat Çavuşoğlu; “İşletmeci olarak her zaman kadınlara öncelik veriyoruz, bununda işlerimizde ve hayatımızda artılarını görüyoruz, o yüzden kadın çalışanlarımızın sayısını daha fazla tuttuk ve diğer işletmelerimizde de bu kuralı uygulayacağız. Belediyemizin bu kolaylıklarından da faydalanmak için bütün işletme sahiplerini bu kurala uymayı davet ediyorum” dedi.

Eşit İşyeri unvanını alan işletmede çalışan Münire Kaynak; “Hepimiz birlikte güzel bir şekilde çalışıyoruz, beraber çalışmaktan mutluyuz. Birlikte bir aile gibi olduk, kadın çalışanların çoğunlukta olmasının bir dezavantajı yok, her işin üstesinden geliyoruz” ifadelerini kullandı.