Kadıköy’de ‘Yeniden Kullanım Pazarı’na yoğun ilgi

Kadıköy’de yeniden kullanımı özendirmek ve ihtiyaç sahiplerine ek gelir imkanı sağlamak amacıyla Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen ‘Yeniden Kullanım Pazarı’ kapılarını açtı. İkinci el ürünlerin satışa sunulduğu pazara, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen ‘Yeniden Kullanım Pazarı’ kapılarını açtı. Geri dönüşüme dikkat çekmek ve ekonomik destek sağlamak amacıyla kurulan ‘Yeniden Kullanım Pazarı’nda giysi, çanta, ayakkabı gibi hiç kullanılmayan ürünlerin yanı sıra ikinci el ürünlerin olduğu takı, kıyafet, oyuncak, bebek eşyaları ve kıyafetleri de ‘Yeniden Kullanım Pazarı ‘nda yerini aldı. Başvuruların çevrimiçi olarak gerçekleştirildiği ve stant açmak için Kadıköy ikameti aranan etkinlikte, uygun fiyatlardan ikinci el giysiler ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Tekstil endüstrisinin oluşturduğu karbon salınımına dikkat çekerek yeniden kullanımı özendirmek için ihtiyaç sahiplerine gelir imkânı sağlamak amacıyla düzenlenen Yeniden Kullanım Pazarı’na binlerce ziyaretçi yoğun ilgi gösterdi.

İhtiyaç sahiplerine bağış ve burs imkanı

Kadıköy’de ikamet eden 80 kişinin stant açtığı Yeniden Kullanım Pazarı’nda giysi, çanta, ayakkabı gibi birçok ürüne ulaşılabiliyor. Yeniden Kullanım Pazarı’na gelen ziyaretçilere, uygun fiyata alışveriş yapmanın yanı sıra kullanmadıkları giysilerini Kadıköy Belediyesi’nin 2. El Giysi Mağazası Açık Gardırop’a bağışlama imkânı da sağlanıyor.

“Alıcı da memnun ben de çok memnunum”

2. el ürünlerini satışa sunan vatandaşlardan Kezban Yıldıray, “ Ekonomik olarak hem güzel, hem de ‘atma değerlendir yöntemi’ ile tekrar dönüşüm yöntemi açısından çok güzel. Dünyanın her yerinde ben 2. el pazarlarını gidebildiğim ülkelere hep gittim. Ve çok güzel şeyler var. Bir kere eski dediğiniz şeyler bir başkasının ihtiyacı olabiliyor. Hem ekonomik oluyor. Hem de eskinin kalitesi gerçekten çok güzel. Eskideki o işçilik, emek gerçekten çok güzel. Eskiyi sevenlerin, eskiyi ileriye taşıması açısından çok güzel. Ben eski ürünleri evimde çok biriktirdim. 2. el ürünü biriktirmiştim. Şimdi bunları getiriyorum. Bakıyorum işte birlikte değerlendiriyoruz. Alıcı da memnun ben de çok memnunum.” dedi.

“Sattığımız malların hepsini Kadıköy Hayvan Barınağı’na veriyoruz”

Sattığı ürünleri Kadıköy Hayvan Barınağı’na bağışladığını belirten vatandaşlardan Serdar Durmulkap, “2. el ürünlerin değerlendirilmesi açısından da çok güzel bir

organizasyon. Fakat en önemlisi biz sattığımız malların hepsini Kadıköy Hayvan Barınağı’na veriyoruz. Oraya yardım olarak gidiyor. Mallarımızın hepsi bağış gelenler. Bize çok büyük katkısı oluyor. Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. “ diye konuştu.

“Burada kullanmadığımız ikinci el ürünleri getirdik”

Vatandaşlardan Elif Özendemir ise “Bize böyle bir fırsat sunulduğu için öncelikle Kadıköy Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Burada kullanmadığımız ikinci el ürünleri getirdik. İnsanlar da daha ucuz alışveriş yapıyorlar. Hem de geri dönüşüm sağlamış oluyoruz. İnsanlar geliyorlar, ihtiyaçları olanlara bakıyorlar.” ifadelerini kullandı.