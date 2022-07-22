Kadıköy’de Yaz Spor Okulu 2. Dönem kayıtları başlıyor

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ilk dönemi 20 Haziran’da başlayan programa Kadıköylü aileler ve çocukları yoğun ilgi gösterdi. 9 farklı branşta eğitim verilecek olan Yaz Spor Okulları’nın ikinci dönemi ise 1 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. 7 – 12 yaş arası çocuklar için hazırlanan programın kayıtları 25 – 29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Profesyonel antrenörler gözetiminde uygulanan Yaz Spor Okulu’ndan yararlanan çocuklar, buralarda aktivitelere katılıyor, yeni arkadaşlıklar ediniyor ve spora farkındalık geliştiriyor. Çocukların sporla eğlenerek ve öğrenerek keyifli bir tatil dönemi geçirmelerini sağlamak için hazırlanan yaz okulu çocukları bekliyor.

Üç tesiste toplam dokuz ayrı branş

Futbol, basketbol, tenis, yüzme, masa tenisi, eğitsel oyunlar, jimnastik, özel etkinlikler ve kaykay olmak üzere 9 ayrı branşta eğitim veren Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bu eğitimleri Koşuyolu Spor Merkezi, Özgürlük Parkı Spor Merkezi ve Kalamış Spor Merkezi‘nde gerçekleştirecek.

Özgürlük Parkı Spor Merkezi ve Koşuyolu Spor Merkezi’nde gerçekleşecek etkinliklere katılım için Kadıköy Belediyesi’nin web sayfasındaki formu doldurmak, Kalamış Spor Merkezi’ndeki etkinliklere katılım için ise tesise giderek kayıt yaptırmak gerekiyor. Kaykay branşı için de yine online kayıt formunu doldurmak yeterli.