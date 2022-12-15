Kadıköy’de Süreyya Operasında kedi de sahneye çıktı, piyanistle oynadı

Süreyya Operası’ndaki Antik Aryalar Konseri’nde operanın kedisi de sahneye çıktı. Konser boyunca sahneden inmeyen ve piyanistin piyano pedalına bastığı ayağıyla oynayan kedi izleyenleri gülümsetti.

Kadıköy Süreyya Operası’nda, Antik Aryalar Konseri verildi. Operanın kedisi de konser başladıktan sonra sahnede gezmeye başladı. Kedi, konser devam ederken piyanist Simten Şenpolat’ın yanına gelerek Şenpolat’ın pedala bastığı ayağıyla oynadı. Bir diğer kedi ise sahnedeki solistlerin yanından ayrılmadı. Şenpolat’ın piyano pedalına basması kedinin ilgisini çekti. Konser boyunca sahneden inmeyen kedi, izleyenleri gülümsetti.