Kadıköy’de öğrenci servis araçlarına denetim

Kadıköy’de okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Araçlarda evrak kontrolü yaparak sürücüleri uyaran polis ekipleri, araç içi korona virüs önlemlerine ilişkin de hatırlatmalarda bulundu.

İstanbul’un birçok noktasında öğrenci servislerine yönelik denetimler çok sayıda polis ekibinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde okullara öğrenci taşıyan servisler tek tek durduruldu. Denetimler kapsamında servis şoförlerinin evrakları, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi ve yeni tip korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetimlere ilişkin konuşan servis hostesi, "Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. Araçlarımızda maske ve dezenfektan bulunduruyoruz. Yolculuk sırasında emniyet kemerine önem veriyoruz. Bir eksiğimiz yok" dedi.