Kadıköy’de, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 103. kuruluş yıldönümü kutlandı

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 103’üncü kuruluş yıldönümü, Kadıköy’de törenle kutlandı.

Azerbaycan Cumhuriyetinin 103. kuruluş yıldönümü İstanbul Kadıköy’de düzenlenen törenle kutlandı. Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yapılan basın açıklamasına İstanbullular destek verdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında katılımın sınırlı tutulduğu basın açıklamasında sosyal mesafe kurallarına da uyuldu.

“Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez”

Azerbaycan’ın kuruluş yıldönümünü kutlayan İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sefer Karakoyunlu, "Azerbaycan halk cumhuriyeti, şarkın ilk demokratik halk cumhuriyetidir. Bundan 103 yıl önce kuruldu. 23 ay sonra Ruslar tarafından tekrar işgal edildi ama bu 23 ay zarfında Azerbaycan’ın devlet kuruluşu, devlet kurumu, yapısı, şekillenmesi demokratik yapısı örnek oldu ve bütün dünya tarafında da aslında tanındı. 23 ay sonra Azerbaycan bağımsızlığını kaybetti ama bu bağımsızlık ruhunu asla kaybetmedi. 70 yıl esaret altında kaldı. 1990 yılında tekrar Mehmet Emir Resulzade’nin dediği gibi "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez" nidalarıyla Azerbaycan halkı meydanlara indi. Azatlık meydanına indi ve Rus tanklarının önünde bir mücadele verdi. Yani bu mücadelenin adı, "Ya istiklal, ya ölümdür." Bağımsızlıkların kolay olmadığını bir daha dünyaya ispat etmiş oldu ve büyük mücadeleler sonunda 18 Ekim 1990 yılında Azerbaycan tekrar ikinci kez bağımsızlığını kazanmış oldu” diye konuştu.