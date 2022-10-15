banner596

banner547

Son Dakika

Kadıköy’de 24 katlı rezidansta yangın

Kadıköy Fikirtepe’de 24 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi.

Genel 15.10.2022, 22:00
Kadıköy’de 24 katlı rezidansta yangın

Kadıköy Fikirtepe’de 24 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi.

Yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak’ta bulunan 24 katlı bir rezidansta çıktı. Birinci katta çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yorumlar (0)