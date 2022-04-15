Kadıköy sokaklarını iftar vakti çorba kokusu sardı

Kadıköy sokaklarını, iftar saatinde düzenlenen açık hava çalışmasıyla enfes çorba kokusu sardı. Akşam işinden dönenlere, trafikte kalanlara, eve yetişmeye çalışanlara, Ramazan Ayında iftar sofralarını süsleyen ‘Knorr Çorba’ ikramı 19 Nisan’a kadar devam ediyor.

Türkiye’nin bir numaralı gözde çorba markalarından Knorr, paylaşma ve dayanışma ruhuyla özdeşleşen ramazan ayında hem yardımlaşmak hem ramazan coşkusunu yansıtmak için farklı bir çalışmaya imza atıyor. Kadıköy rıhtımda devam eden açık hava çalışmasında duvara yerleştirilen dev kâse görseli, iftar vakti duman tüterek sokakları enfes çorba kokusuyla dolduruyor. Akşam işinden dönenlere, trafikte kalanlara, eve yetişmeye çalışanlara, “İlle de çorba” diyenlere İstanbul’un birçok ilçesinde iftarın vazgeçilmez başlangıcı olan çorba ikram ediliyor. Marka alana yerleştirdiği ramazan davulu ile de eğlenceli bir ilki hayata geçiriyor ve insanlara bir soru yöneltiyor: Siz hiç davulun sesini gördünüz mü? Ramazan davuluna vurdukça duvardaki dev çorba kasesine bağlı LED ışıkları yanıyor hem keyifli anlar yaşatılıyor hem de ramazan mesajı “İftar Vakti Knorr Vakti” denilerek renkli görüntülere sahne oluyor. Ezan sesiyle birlikte ikram edilen çorba standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İkram edilen çorbanın lezzetli olduğunu belirten vatandaşlar çorbaya “adeta anne çorbası” diyerek atıfta bulundu. Öte yandan, düzenlenen uygulamayla birlikte çorba ikramı iftar saatinde 19 Nisan’a kadar devam edecek.

“Kadıköy sokaklarını çorba ikramımızı tatmaları için stantlarımıza davet ediyoruz”

Konu hakkında konuşan Knorr Gıda Pazarlama Direktörü Özge Özmen Kireççi,“Bugün ramazan coşkusunu yaşamak ve yaşatmak için Kadıköy’de buluştuk. Biz marka olarak her sene ramazana özel ürünlere ve çalışmalara imza atıyoruz. Bu yıl da bu geleneği bozmadık ve sadece Kadıköy’de değil İstanbul’un birçok ilçesinde her akşam iftar saatlerinde işinden dönenlere, trafikte kalanlara, eve yetişmeye çalışanlara, iftarın olmazsa olmazı ille de çorba diyen herkese çorba ikramında bulunuyoruz. Arkamdaki duvarda dev bir çorba kasesi görüyorsunuz. Bu kâseden iftar saatinde yayılan çorba kokusu ile tüm Kadıköy sokaklarını çorba ikramımızı tatmaları için stantlarımıza davet ediyoruz.” dedi.

“Anne çorbası gibi çok lezzetli”

İkram edilen çorbayı alan vatandaşlardan Leyla Ertuğrul, “Yoldan geçerken kalabalığı gördüm. Buraya geldiğimizde çorba ikram ediliyordu. İftarı çorba ile açıyorum. Anne çorbası gibi çok lezzetli, düzenleyen herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.