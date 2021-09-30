banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...

Kadıköy Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde

Kadıköy Belediyesi, CHP’li belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenen “CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi”nde yerini aldı. Belediyenin standında bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Atıksız Yaşam Hareketi’ni destekleyen ‘Dükkan’ uygulamasından bahsetti.

Genel 30.09.2021, 14:18
Kadıköy Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde

Kadıköy Belediyesi, CHP’li belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenen “CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi”nde yerini aldı. Belediyenin standında bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Atıksız Yaşam Hareketi’ni destekleyen ‘Dükkan’ uygulamasından bahsetti.

CHP’li belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde “CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi” düzenlendi. Belediyelerin çalışmalarını görünür kılmak için “üreten belediye” ve “sosyal belediyecilik” anlayışının öne çıkan örneklerinin sergilendiği etkinlik, 30 Eylül - 2 Ekim 2021 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Zirvede yer alan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ise, Atıksız Yaşam Hareketi’ni destekleyen ve Türkiye’nin ilk ve tek yerel yönetim uygulaması olan ‘Dükkan’ uygulamasından bahsetti.

“Dükkan ile fuarda yer alıyoruz”

Standı gezen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “CHP’li Belediyeler tarım ile ilgili neler yaptıklarını ve neler bu fuar alanında sergiliyorlar. Kadıköy bir tarım kenti değil. Fakat tarımda üretilen tüm ürünleri bir de tüketilmesi gerekiyor. Biz bir tüketim şehri olarak Kadıköy Fener Yolu’nda kurmuş olduğumuz ‘Dükkan’ ile fuarda yer alıyoruz. Buradaki amacımız atık ve çöp üretmeden ürünlerin satış ve pazarlamasını yapmak. Bu ‘Dükkan’da herhangi bir çöp üretilmiyor. Her şey geri dönüşümden elde edilmiş” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P