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Kadıköy Belediyesi, Cerebral Palsy hastalarına erken tanıyla umut olacak

Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı arasında ‘Erken Tanı ve Erken Müdahale Çalışmaları’ konulu iş birliği imzalandı. Türkiye’de ilk defa bir belediye tarafından çalışmaları başlatılan iş birliği kapsamında Cerebral Palsy (CP) tanısı almış bebek ve çocuklara erken tanı ve tedavi imkanı sağlanacak.

Genel 21.03.2022, 11:30
Kadıköy Belediyesi, Cerebral Palsy hastalarına erken tanıyla umut olacak

Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı arasında ‘Erken Tanı ve Erken Müdahale Çalışmaları’ konulu iş birliği imzalandı. Türkiye’de ilk defa bir belediye tarafından çalışmaları başlatılan iş birliği kapsamında Cerebral Palsy (CP) tanısı almış bebek ve çocuklara erken tanı ve tedavi imkanı sağlanacak.

Kadıköy ilçesinde ikamet eden, 0–3 yaş arası riskli bebek ya da Cerebral Palsy (CP) tanısı almış çocuklara ulaşabilmek ve erken müdahale hizmetlerini planlayabilmek amacıyla Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı arasında ‘Erken Tanı ve Erken Müdahale Çalışmaları’ konulu iş birliği imzalandı. Gerçekleştirilen törene Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı temsilcileri katılım sağladı. Gerçekleştirilen kürsü konuşmalarının ardından iş birliği protokolü imzalandı.

Yürütülecek çalışmalar kapsamında, görevlendirilen 1 nörolog, 1 fizyoterapist ve 1 psikologdan oluşan uzman ekip her ay, ortak olarak belirlenen bir günde, Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezimize gelerek kontrol formları üzerinden tespit edilen çocukların ilk değerlendirme muayenelerini gerçekleştirecek. Değerlendirme muayenelerinde riskli ya da Cerebral Palsy tanılı bebek ve çocuklar erken müdahale hizmetlerinden yararlanacak.

“Amacımız hastalığı ilerlemeden kontrol altına almak”

Yürütülen çalışmaya ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’yla iş birliğimizde erken müdahale çalışmalarımızı başlattık. Burada asıl önemli olan 0-3 yaş arası erken tanı konması ve tedaviye başlanması, yani erken müdahale. Erken müdahaleden kasıt rehabilitasyon, özel eğitim ve psikolojik destek. Aile temelli bir yaklaşımımız var. Aslında amacımız hastalığı ileri ki dönemlerde daha büyük boyutlara ulaşmadan kontrol altına almak. Bu süreçte sağlıkçılar tarafından bu çocuklar taranıyor. Formlar oluşturuluyor. Uzmanlar bu formları değerlendiriyor ve eğer bir risk varsa ailelerle temasa geçiliyor. Devamındaki süreçte ise bu çocuklarımız vakfın doktorlarıyla tedavi dönemine giriyor” diye konuştu.

“Çocuklarımız için tedavi çalışmaları yürüteceğiz”

Hastalıkta erken tedavinin önemine değinen Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı İcra Kurulu Başkanı İsmail Gürleyik, “Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı olarak Kadıköy Belediyesi ile başlattığımız bir proje için bugün buradayız. Cerebral Palsy nedir diye baktığımız da dünya da en fazla rastlanan engellilik durumlarından bir tanesi. Özellikle gelişmemiş beynin doğum öncesi, sırası ve sonrasında aldığı hasardan dolayı oluşan engellilik durumu. Erken tedavi durumunda ve hayat boyu rehabilitasyon yapılması kaydıyla bu engellilik durumunda çok önemli aşamalar kaydedilebiliyor. 0- 3 yaş grubu çocuklara yönelik Kadıköy Belediyesiyle de yaptığımız iş birliği kapsamında vakfımızın bu konuda 50 yıldır Cerebral Palsy konusunda verdiği hizmet ve bilgi deneyiminin Kadıköy Belediyesiyle birlikte paylaşarak bir iş birliği yaptık. Kadıköy Belediyesi sınırları içerisinde Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’yle birlikte hane halkına ulaşarak gerçekleştirilen taramalar sonucu hastalık tespit edilen çocuklarımız için tedavi çalışmaları yürüteceğiz. Dünya’da 17 milyon Cerebral Palsy, tanısı konulmuş birey olduğu biliniyor. Dünya ortalaması olarak her bin canlı doğumunda 2.5 bebeğimiz Cerebral Palsy hastalığıyla doğuyor. Türkiye’de ise bu oran her bin canlı doğumda 4.4 oranında karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

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