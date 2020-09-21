Kademeli mesai saati uygulamasının ilk gününde toplu ulaşımdan manzaralar
İSTANBUL VALİLİĞİ TARAFINDAN YENİ TİP KORONA VİRÜSE KARŞI MÜCADELE KAPSAMINDA VATANDAŞLARIN TOPLU TAŞITLARDA OLUŞTURDUĞU YOĞUNLUĞU ÖNLEMEK AMACIYLA HAFTANIN İLK GÜNÜNDE KADEMELİ MESAİ SAATİ UYGULAMASINA GEÇİLDİ. HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE KADEMELİ MESAİ VE ESNEK ÇALIŞMA UYGULAMASINA GEÇİŞİN ARDINDAN METROBÜS VE OTOBÜS DURAKLARINDAKİ YOLCU YOĞUNLUĞU GÖRÜNTÜLENDİ. TÜM DÜNYADA OLDUĞU GİBİ TÜRKİYE'DE DE ETKİLİ OLAN YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGININA KARŞI BİR DİZİ ÖNLEMLER ALINDI. BU KAPSAMDA GEÇTİĞİMİZ CUMA GÜNÜ İSTANBUL VALİLİĞİ, İL PANDEMİ KURULU TOPLANTISINDA KADEMELİ MESAİ SAATLERİ VE ESNEK ÇALIŞMA USULÜNE GEÇİLMESİNE KARAR VERDİ. BU UYGULAMAYA GÖRE, TOPLU TAŞITLARDA YOĞUNLUĞUN EN ÜST SEVİYELERDE OLDUĞU 07:00-09:00 VE 17:00-20:00 SAAT DİLİMLERİ ARASINDA FARKLI MESLEK GRUPLARININ AYRI SAATLERDE MESAİYE BAŞLAMALARI KARARLAŞTIRILDI. ALINAN BU KARARIN ARDINDAN İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE METROBÜS VE OTOBÜS DURAKLARI GİBİ TOPLU ULAŞIM ALANLARINDA YOLCU YOĞUNLUĞU GÖRÜNTÜLENDİ.V
İstanbul Valiliği tarafından yeni tip korona virüse karşı mücadele kapsamında vatandaşların toplu taşıtlarda oluşturduğu yoğunluğu önlemek amacıyla haftanın ilk gününde kademeli mesai saati uygulamasına geçildi. Haftanın ilk iş gününde kademeli mesai ve esnek çalışma uygulamasına geçişin ardından metrobüs ve otobüs duraklarındaki yolcu yoğunluğu görüntülendi.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda geçtiğimiz cuma günü İstanbul Valiliği, İl Pandemi Kurulu toplantısında kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesine karar verdi. Bu uygulamaya göre, toplu taşıtlarda yoğunluğun en üst seviyelerde olduğu 07:00-09:00 ve 17:00-20:00 saat dilimleri arasında farklı meslek gruplarının ayrı saatlerde mesaiye başlamaları kararlaştırıldı. Alınan bu kararın ardından İstanbul’da haftanın ilk iş gününde metrobüs ve otobüs durakları gibi toplu ulaşım alanlarında yolcu yoğunluğu görüntülendi.
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