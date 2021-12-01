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Kadastroda sayısallaştırma çalışmaları 2022 yılında tamamlanacak

Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürü Yücel Serdar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Türkiye’nin bütün kadastro çalışmalarını tamamladığını belirterek, sayısallaştırma çalışmalarının 2022 yılının sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Genel 01.12.2021, 11:51
Kadastroda sayısallaştırma çalışmaları 2022 yılında tamamlanacak

Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürü Yücel Serdar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Türkiye’nin bütün kadastro çalışmalarını tamamladığını belirterek, sayısallaştırma çalışmalarının 2022 yılının sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, kurum ziyaretleri kapsamında Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette çalışmalar hakkında Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürü Yücel Serdar’dan bilgi aldı. Ziyarette çalışmalarla ilgili bilgi veren Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürü Yücel Serdar, “Bizim 24 tane bölge müdürlüğümüz var. Yaklaşık 20 bine yakın personelimiz var. Kastamonu 19’uncu Bölge Müdürlüğü olarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Sorumluluk alanımızda 4 tane il var. Karabük, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu. Kadastro ve tapu çalışmaları yapıyoruz. Elektronik ortamlardaki iş ve işlemleri en iyi kullanılan kurum ödülüne sahibiz. Bizim ‘Türkiye Tapu’ diye bir projemiz var. Onun üzerinde çalışıyoruz. 2023’e kadar Genel Müdürlüğümüzün böyle bir vizyonu var. Bunu tamamlayacağız. Türkiye Tapu Projesiyle Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir memur boş olduğunda başka bir ildeki iş oraya yönlendirilebilecek. Mesela Kastamonu’da bir vatandaşımız tapu işlemi için müracaat etti. Buradaki memurların hepsi dolu olduğunda bu vatandaşımızın işi Kars’taki bir başka memura havale edilebilecek. Şu an bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu projenin altyapı çalışması kapsamında bütün arşivlerimizi elektronik ortama taşımaya çalışıyoruz. Bu proje kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından sorumluluk alanımızdaki Bartın’da pilot il olarak seçildi. Şu an çalışmalarımızın sonuna yaklaştık. Başarılı bir şekilde devam ediyor. Sonuçlarını göreceğiz. Bütün Türkiye’ye yaygınlaştıracağız” dedi.

"Ankara’daki satışı Van’da gerçekleştirebiliyoruz"

Tapu çalışmaları hakkında da bilgi veren Serdar, “Herhangi bir vatandaş Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir gayrimenkul almak istediğinde, alıcı ile satıcının bir arada olmasına gerek yok. Ankara’daki satışı Van’da gerçekleştirebiliyoruz. Bunun ilgili olarak Türkiye dışına çıktık. Pilot il olarak Almanya Berlin’de uygulandı. Yakında 9 ülkede daha dahil olacak. Bunda da çok başarılı gidiyoruz. Türkiye’de yapılan bütün yatırımların temelinde kadastro var. Eğer biz kadastro anlamında işlerimizi iyi yapmazsak, diğer yatırımlarda sekteye uğrar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz Türkiye’nin bütün kadastrosunu tamamladı. Birçok Avrupa ülkesi bunu gerçekleştiremedi. Biz bununla ilgili devlet büyüklerimizden çok büyük destek aldık. Şimdi de sayısallaştırma çalışmaları yapıyoruz. Sayısallaştırma ve güncellemeyle alakalı çalışmalarımızı Bartın’da, Karabük’te tamamladık. 2022’de Zonguldak’ı da tamamlayacağız. Kastamonu’muzu 2022’nin sonuna doğru bütün kadastrosunu sayısallaştırma anlamında ve güncelleme anlamında tamamlayacağız” diye konuştu.

"Tapu ve Kadastro Müdürlüğümüzde AK Parti döneminde çok güzel hizmetlere imza attı"

AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ise, Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürlüğü’nün son derece modern bir binada yer aldığını belirterek, “Yeni binamız AK Parti döneminde yapıldı. Bununla birlikte vatandaşımızın işini kolaylaştıracak birçok yenilikte getirmiş olduk. Bu yeniliklerle hem halkımıza hızlı bir şekilde hizmet ediyoruz, hem de uzaktan da hizmet alabilir duruma geldi vatandaşımız. Avrupa’da yapılan işlerin dahi önünde Türkiye’de işler yapılıyor. Kurumlarımız çok hızlı bir şekilde işleyişlerine devam ediyor. Halkımıza daha rahat, daha hızlı hizmet sunmaya devam ediyor. Bu da bize gurur veriyor. Kurumlarımızı gezerken, kurumlarımızın ihtiyaçları noktasındaki görüşmelerimiz hem de kurumlarımızın işleyişi noktasında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’de her kurum gibi Tapu ve Kadastro Müdürlüğümüz de AK Parti döneminde çok güzel hizmetlere imza attı. Dünyanın birçok ülkesinde olmayan sistemleri uygulayarak, halkımızın daha rahat hizmet alma fırsatını da sunmuş oluyoruz” şeklinde konuştu.

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