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Kaçak işletme yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Demirkapı Mahallesi’nde kamuya ait arazi üzerine kaçak olarak inşa edilen bir işletmeyi yıktı.

Genel 23.03.2021, 12:08
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Kaçak işletme yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Demirkapı Mahallesi’nde kamuya ait arazi üzerine kaçak olarak inşa edilen bir işletmeyi yıktı.

Demirkapı Mahallesi’nde kamuya ait arazi üzerine inşa edilen ve kaçak olduğu için hakkında mahkemece yıkım kararı alınan işletme, kararın işletme sahibine tebliğinin ardından Osmangazi Belediyesi tarafından yıkıldı. Sabahın erken saatlerinde işletmeye giden Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleri nezâretinde mekânı tahliye etti. Ekipler, işletmenin boşaltılmasının ardından yıkıma başladı. İş makinesi ile gerçekleştirilen yıkımda kaçak iş yeri kullanılamaz hale getirildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirttiler.
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