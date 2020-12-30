Kaçak av ile mücadelede teknolojik takip

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Sivas’ın Divriği ilçesinde drone ile kaçak av takibi gerçekleştirdi. Takip sonucunda kaçak yaban keçisi avına çıktığı tespit edilen 4 kişi Erzincan sınırları içerisinde yakalandı. Yakalanan kişilere 18 bin 900 lira ceza kesilerek, tüfekleri jandarmaya teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban hayatı türlerini korumak için yürüttüğü av koruma ve kontrol çalışmalarında teknolojiden faydalanıyor. Covid-19 salgını dolayısıyla Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçtiğimiz hafta sonu Sivas’ta gelen bir ihbarı değerlendiren DKMP ekipleri, Divriği İlçe Jandarma Karakolu personelinin de desteğiyle ihbara konu saha olan Divriği ilçesinde “drone” ile kaçak av takibi gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda görüntüde yer alan ve kaçak yaban keçisi avına çıktığı tespit edilen 4 kişi drone ile takip edilerek Erzincan sınırları içerisinde yakalandı. Yakalanan 4 kişiye “yasadışı avlanmak” ve “sokak kısıtlamasını ihlal”den 18 bin 900 lira ceza kesilerek, beraberlerindeki tüfekler jandarmaya teslim edildi. Yaşanan olay, drone ile kaçak av takibi açısından bir ilk olma özelliği taşırken, DKMP Genel Müdürlüğü bu şekilde saha denetimleri yapmaya devam edecek.