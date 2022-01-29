Kabine'de görev değişimi... Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı!

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül yerine Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre, görevden affını isteyen ve görevden affı kabul edilen Abdulhamit Gül’den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ 104’üncü ve 106’ıncı maddeleri gereğince atandı.

Abdulhamit Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Bekir Bozdağ’ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Sayın Abdülhamid Gül bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında? Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ nereli?

Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu. Babasının adı Mehmet Duran, annesinin adı Nuriye'dir.

Avukat; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.Serbest avukat olarak çalıştı.22, 23, 24 ve 26 Dönemlerde Yozgat Milletvekili seçildi. 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi. 25 Aralık 2013 tarihinde yapılan revizyon ile Adalet Bakanı olarak görev aldı.