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Kabil’de fırınlar talepleri karşılıyor

Afganistan’da yönetim değişimin ardından fırınlar talepleri karşılıyor.

Genel 08.10.2021, 16:17
Kabil’de fırınlar talepleri karşılıyor

Afganistan’da yönetim değişimin ardından fırınlar talepleri karşılıyor.

Afganistan’da Taliban’ın yönetime geçmesinden sonra ülke genelinde etkili olan ekonomik durgunluktan en fazla fırınlar etkilenmişti. Ekonomide yaşanan durgunluğun ardından harekete geçen hükümet tarafından yapılan açıklamada yakın gelecekte 5 Bakanlığa bağlı memurlarına maaşlarının ödenmesine yönelik prosedürün başlatılacağı kaydedildi. Bu süreçte bazı devlet memurlarının maaşlarının ödenmesiyle, ekonomik durgunluktan en çok etkilenen fırıncılarda hareketlilik gözlemlendi. Kabil’de bulunan fırıncıların önünce oluşan uzun kuyruklar son buldu.

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