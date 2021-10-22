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Kabe’de sosyal mesafesiz ilk cuma namazı

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Mescid-i Haram’da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 1 buçuk yılın ardından sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı.

Genel 22.10.2021, 14:18
Kabe’de sosyal mesafesiz ilk cuma namazı

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Mescid-i Haram’da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 1 buçuk yılın ardından sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı.

Mekke’deki Mescid-i Haram’da Covid-19 salgını nedeniyle 1 buçuk yılın ardından sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı. Namaza gelen Müslümanlar maskelerini takarak namazını eda etti.

Suudi Arabistan, geçtiğimiz hafta Covid-19’a karşı 2 doz aşı yaptıranlar için tedbirlerin gevşetilmesine yönelik karar almıştı. Karar kapsamında Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi’nin pazar günü 17 Ekim’den itibaren tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verilmişti.

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