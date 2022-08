Kabaktepe ve Göksu İBB’nin 3 yılını değerlendirdi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu düzenledikleri basın toplantısı ile 2019 yılında göreve gelen yeni İBB yönetiminin geçen 1000 gününü değerlendirdi. Kabaktepe ve Göksu, geride kalan 1000 günü “İstanbul’un kayıp yılları” olarak nitelendirdi. Tevfik Göksu, İBB’nin 1000 gününe bakıldığında vaatlerini gerçekleştirme oranının yüzde 5.9’da kaldığını ve karnesinin çok zayıf olduğunu söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda "İstanbul’un Kayıp 1000 Günü" başlığı ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu bir basın toplantısı düzenledi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda, İBB’nin engelleniyoruz algısından ulaşıma, deprem ve kentsel dönüşümden İstanbul Halk Ekmek’e, durdurulan projelere, çevreden sosyal yardıma, bütçe ve borçlanmadan su zamlarına bütün konular belgelerle tek tek anlatıldı. Burada konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetimi devralır almaz İstanbul’un can damarı 114 tane projeyi durdurduğunu söyledi. Başkan Göksu, İBB’ye yönetim teslim edildiğinde belediyenin borcu 28.525 milyar olduğunu şimdi güncel borcun ise 104.9 milyara çıktığını belirtti. Başkan Göksu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kimseyi ekmeğinden etmeyeceğine dair namus sözü verdiğini dile getirerek, "2019 - 2022 yılında belediyeden 15 bin 819 kişi belediyeden atıldı. Bu yıllarda belediyeye alınan ise 50 bin 574 kişi" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise yaşanan krizlerde İBB Başkanı İmamoğlu’nun tatilde olmasına dikkati çekti.

"Gelir gelmez İstanbul’un can damarı 114 tane projeyi durdurdu"

İBB yönetimi devralır almaz 114 projeyi durdurduğunu dile getiren İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Kemerburgaz kent ormanı bizim dönemimizde bitmişti. Açılışı yapılacaktı. Nezaket açısından açılışı seçimden sonra yapılsın diye bırakıldı. Bir gün baktık ki İstanbul’un her tarafını imara değil halka açıyoruz pankartları asmışlar. Ben de mecliste bu pankartı alıp yüzüne sordum. Sana kim burayı imara açacağını söyledi. Bu cümleleri hemen değiştirdiler. En büyük iftirayı attılar. Kemerburgaz kent ormanıyla ilgili ne söyledi. İstanbul’da yeni yeşil alanlar açıyoruz. İstanbul’da kent ormanını yaptık dedi. Sonra ’biz bunu kim yaptı’ diye sorduğumuzda ’açtık demek istedik’ dedi. Şimdi İstanbul’un her tarafında şu yazıları görüyorsunuz. Aynı anda 10 hatta metro çalışması yapan tek kentiz. Rahmetli Kadir abinin 2014 seçim kampanyası sloganıdır. Onu bile çalmış. İBB ilk geldiğinde ilk yaptığı iş bugün dünyanın en önemli ve herkesin çözüm ürettiği şey çevre yatırımları. Geldiğinde ilk yaptığı iş Silahtarağa arıtma tesisini durdurmak oldu. Yaklaşık 4 yıllık 435 milyon küp kapasiteli arıtma tesisini gelir gelmez iptal etti. Bu arıtma tesisini yaparsam yeşil alan yok olacaktı. Üstü tahrip olacaktı dedi yalan. Bu arıtma tesisi yerin altına yapılacaktı. Çevreye ne bir koku tesiri ne de bir başka şey olacaktı. Ayrıca Haliç’e su verileceği için oranın oksijenlenmesine ayrıca Haliç temizlenirken 5 kilometre uzunluğunda taş ocaklarına borular yapıldı. Çamurlar basıldı. O bölgelerden gelen kanal kokularını ortadan kaldıracak su basılacaktı. Gelir gelmez İstanbul’un can damarı 114 tane projeyi durdurdu. Yönetime geldiğinde bu projelerin yaklaşık ihale bedeli 11 milyar civarındaydı. Hepsini durdurdu. İBB’nin yeni dönemde metroyla ilgili tek şeyi yenidoğan hastanesini kapatmak. Hem de kazısı başlamış tünelleri yapılmış metroya toprak doldurmak" diye konuştu.

"İBB’nin borç stoğu 104.9 milyara çıkıyor"

İBB’nin borç stoğunun 104.9 milyara çıktığını söyleyen İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Biz İBB’ye teslim ettiğimizde İBB’nin borcu 28.525 milyarla teslim ettik. Bu 28 buçuk milyar borcun yaklaşık 6 milyarı İSKİ ve İGDAŞ emanetlerinden oluyordu. 5.2 milyarı da müteahhitlere olan geçmiş borçtu. Geriye kalan 30 yıl vadeli borcumuz yaklaşık 17 küsur milyarlık uzun vadeli borcumuz vardı. Bugün İstanbul ne noktada peki. Şu anda yıl başı itibariyle kesinleşmiş borcu 57.6 milyar. Artı şu anda meclisten yetkisini aldığı 18 küsur, 1 küsur, 6 küsur diye devam ediyor. Yıl sonu itibariyle İBB’nin borç stoğu 104.9 milyara çıkıyor. İBB ulaşımda geriye gidiyor. Karayolları sistemleri bütçe yüzde 55 küçülmüş. Raylı sistemler yüzde 65 küçülmüş. Akıllı ulaşım sistemleri yüzde 63, deniz ulaşımı ise yüzde 70 küçülmüş. Hani deniz ulaşımını 3 katına çıkaracaktınız. Hani raylı sistemin AK Parti döneminin iki katına çıkaracaktınız. Her şey geri gitti ama bir konuda İstanbul birinci oldu. 2017-2016 yılında İstanbul trafik yoğunluğunda dünya 6.’sı İBB döneminde İstanbul birincisi olduk. İSKİ Genel Müdürü biz her ay 500 milyon zarar ediyoruz suya zam yapın diyor. İmamoğlu ne diyor her ay 300 milyon zarar ediyoruz. Plan bütçe komisyonumuz inceleme yapıyor. İSKİ kitabında diyor ki aylık 53 milyon zarar ediyoruz. Yalanda bile anlaşamıyorlar" ifadelerini kullandı.

"2019 - 2022 yılında belediyeden 15 bin 819 kişi atıldı"

2019 - 2022 yılında belediyeden 15 bin 819 kişi atıldığını belirten İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "CHP Genel Başkanı namus sözü verdi. Hiç kimseyi ekmeğinden etmeyeceğine dair. Şimdi size son rakamı açıklıyorum. 2019 - 2022 yılında belediyeden 15 bin 819 kişi belediyeden atıldı. Bu yıllarda belediyeye alınan ise 50 bin 574 kişi. Devam edelim. İmamoğlu bütün televizyonlarda İstanbul’a borçlanmak ihanettir dedi. Gelir gelmez bizim ilk dosyamız borçlanmak oldu. İstanbul’un bütçesini ben yüzde 50 özkaynaklarıyla arttıracağım dedi. Sonuç ise AK Parti döneminde yüzde 28 CHP yüzde 14.9 olmuş. Sizi kim engelleyebilir hükümet, meclis. Soruyorum merkezi hükümetten bugüne kadar gelmesi gereken paranızdan bir kuruş eksik geldi mi çıkın açıklayın. Bugüne kadar meclise İstanbul halkı adına bir tane proje getirdiniz de biz hayır dedik mi. 2021 yılında İBB diyor ki benim merkezi bütçeden bana gelecek para 20 milyar. Şimdi kesen bir hükümet olsa 25.6 milyar gönderir mi. 5.6 milyar fazla para gelmiş. Engel nerede" şeklinde konuştu.

"3 yılda vaatleri gerçekleştirme oranı yüzde 5.9"

İBB yönetiminin bir çok konuda vaadinde sıfır çektiğini söyleyen Göksu, “En iyimser değerlendirme ile vaatlerinin yüzde 5.9’un yapabildi, yüzde 11.1’ini kısmen gerçekleştirebildi, yüzde 83’üne de başlayamadı bile. Yani karne çok çok zayıf. CHP’li iBB’nin yönetim konusunda gösterdiği beceriksizlik İstanbul’un 1000 gününe mal olmuştur. İstanbul her geçen gün geriye gitmektedir. İstanbulluların bilmesini isteriz ki, İBB AK Parti Grubu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İstanbul ve İstanbullunun menfaatine olan her iyi şeyin yanında, her kötü şeyin karşısında olacağız” dedi.

"Ne tesadüftür ki tüm krizlerde sayın Başkan tatile denk gelmiştir"

Yaşanan tüm krizlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tatilde olmasına değinen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "Sayın başkan birlikte çalıştığı arkadaşları talimatlarıyla olsa gerek göreve geldiğinden bugüne kadar her iki cümlesinden biri engelleniyorum üzerine kurulmuştur. Nerede yanlış veya eksik bıraksa hemen engelleniyoruz feryadıyla beceriksizliklerini başarısızlıklarının üstünü örtmeye çalışıyorlar. Yakın zamanda İstanbul’umuzda yaşanan sel faciası sonrasında bir mazeret olarak ortaya atılacak bir şey olmayınca karın çok yağdığı bahanesine bile sığınılmaya çalışılmıştır. İmamoğlu ne yazık ki İstanbul’a değer katacak yeni projelerini kendi ekibiyle üretmekten ziyade rahmetli Kadir abi döneminde başlatılmış projelerin bir kısmını devam etmiş ve bitirmiştir. Yalan metrolar, metrobüsler, temel atmama törenleriyle kayıp bir 5 yıl yaşadık. Ne tesadüftür ki tüm krizlerde sayın başkan tatile denk gelmiştir. Hiç kimse İstanbul’da niye tatile gidildiğini sorgulamıyor. İstanbul’un başına gelen bu afetlerde neden görevinizin başında olmadığı sorgulanıyor. Sen neden burada değilsin sorusu son 1 yılda yaşanan felaketlerde maalesef en önemli soru haline geldi" dedi.