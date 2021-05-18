Kabak hasadı başladı, çiftçi fiyatlardan memnun

Bursa’da mevsimin ilk kabağı hasat edildi. Üreticiler bu yılki fiyatlardan hayli memnun.

İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesinde mevsimin ilk kabağı kilosu 4 5 liradan satışa çıktı. Boyalıca Mahallesi’nde örtü altında yetişen kabakların hasadı başladı. Kilosu 5 liradan alıcı bulan kabak, kalitesi ve fiyatıyla üreticisini mutlu etti. Bu yılki fiyatlardan memnun olduklarını ifade eden üretici Mustafa Keskin, "Yaz sebzeleriyle ile yeniden buluşmaya başladık. Sevinçliyim, Allah herkese bol ve bereketli mahsûl nasip etsin inşallah" dedi.