İzmir’de boşanan çiftlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 24,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021 yılında Türkiye’de evlenen çiftlerin sayısı 561 bin 710, İzmir’de evlenen çiftlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 13,3 artarak 29 bin 615 oldu. TÜİK tarafından açıklanan boşanma verilerinde ise, İzmir birinci sıradaki yerini korudu. 2021 yılında Türkiye’de boşanan çiftlerin sayısı 174 bin 85 olarak açıklanırken, İzmir’de boşanan çiftlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 24,1 artarak 13 bin 391 oldu.

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 8,27 ile Kilis oldu

Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı İzmir’de binde 6,72 olarak gerçekleşti. 2021 yılında kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 8,27 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,06 ile Şanlıurfa ve binde 7,99 ile Adıyaman izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,86 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,11 ile Tunceli ve binde 5,22 ile Bayburt izledi. Türkiye’de ortalama ilk evlenme yaşı 2021 yılında erkeklerde 28,1, kadınlarda 25,4 iken İzmir’de ise ortalama ilk evlenme yaşı, erkeklerde 29,0, kadınlarda 26,4 oldu. İzmir’de erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il İzmir oldu

2021 yılında Türkiye’de boşanan çiftlerin sayısı 174 bin 85, İzmir’de boşanan çiftlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 24,1 artarak 13 bin 391 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il binde 3,04 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,01 ile Antalya ve binde 2,93 ile Uşak izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,38 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0,40 ile Hakkari ve binde 0,46 ile Siirt izledi.

İzmir’de boşanmaların yüzde 33,4’ü evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti

İzmir’de 2021 yılında boşanmaların yüzde 33,4’ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 29,9’u ise 16 yıl ve üzeri evli çiftlerde gerçekleşti.