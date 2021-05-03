Jürgen Habermas kimdir? Nereli ve kaç yaşında? BAE'nin ödülünü neden reddetti?

18 Haziran 1929, Düsseldorf doğumlu Habermas sosyoloji, siyaset bilimi, iletişim bilimleri ve felsefe profesörüdür.

Jürgen Habermas ("Yürgen Habermas" diye okunur) geliştirdiği İletişimsel Eylem Kuramı ile toplum kuramı alanında oldukça ses getirmiş üst felsefe tartışmalarına önemli bir açılım kazandırmıştır.

"Frankurt Okulu"nun önemli ve son kuşak felsefecisidir. Alman toplum kuramı ve eleştirmenidir. Habermas iletişim kuramı , biçimsel olmayan uslumlama, toplum bilimi gibi değişik alanlara önemli katkıları olmuştur.

Jürgen Habermas 1968 yılında yayımlandığı Bilge ile İnsan İlgileri kitabı Frankurt Okulunun eleştirel kuramının önde gelen adlarından biri olmuştur.

1981 yılında iki ciltlik İletişimsel Eylem Kuramı isimli çalışması toplum kuramına önemli bir katkı sağlamıştır.

Habermas bütün yaşamı boyunca kültürel ve siyasal tartışmaları yakından izlemiştir. Etkin bir şekilde bu tartışmalarda çeşitli düşünürler ile sıcak polemiklere girmekten her zaman kaçınmıştır. Bu tartışmaların en önemlilerinden olan postmodernizm tartışması 1985 yılında yayımladığı Modernliğin Felsefi Söylemi: On İki Ders eserinin ana konusunu oluşturmuştur.

Kasım 2005 ve Haziran 2008 tarihlerinde ABD'den Foreign Policy ve İngiltere'den Prospect dergilerinin internet üzerinden okuyucu anketleri ile oluşturduğu Dünyanın ilk 100 entelektüeli listelerinde, 2005 yılında 7., 2008 yılında 22. sırada yer almıştır.

ÖDÜLÜ NEDEN REDDETTİ?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin verdiği Şeyh Zayed Kitap Ödülü'nü kabul etmeyeceğini açıklayan Habermas, Spiegel dergisine gönderdiği açıklamada, "Bu yılki Şeyh Zayed Kitap Ödülü’nü kabul edeceğimi açıklamıştım. Bu yanlış bir karardı, burada kararımı düzeltiyorum. Bu ödülü veren kuruluşla oradaki mevcut siyasi sistemin çok yakın ilişkileri olduğu konusunda net bir düşünceye sahip olmamıştım.” ifadelerini kullandı.