Jimnastiğin şampiyon ikilisi buluştu

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Lig 2 Minik Bayanlar Kategorisi şampiyonu ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Asil Albaraasi oldu. Asil, eğitim gördüğü okulda, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ile bir araya geldi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencisi Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye Minik Bayanlar Şampiyonu Asil Albaraasi’ni eğitim gördüğü Uluslararası Gökkuşağı Koleji’nde ziyaret etti.

Hayallerinin birlikte olimpiyatlara katılmak olduğunu belirten şampiyon ikili, Türkiye’ye altın madalya kazandırmak için mücade etmek istediklerini ifade etti.

“Eğitimleri aksamıyor”

Spor ve sporcuya verdikleri önemle hareket ettiklerini söyleyen Uluslararası Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Şule Gayretli, öğrencilerinin elde ettiği başarıyla gurur duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Asil’in küçük yaşta elde ettiği ulusal başarının ardından, bir dünya şampiyonu ve uluslararası başarılara sahip Ayşe Begüm Onbaşı ile bir araya gelmesi gerçekten mutluluk verici. İki öğrenci de, spor faaliyetlerinde büyük başarıları elde ederken, eğitimlerini hiçbir şekilde aksatmıyor ve aynı başarıyı eğitim hayatlarında da gösteriyor.”

“Spor ve eğitim birlikte yönetilebilir”

Şampiyon ikilinin, sporun ve eğitimin birlikte yönetilebileceğine çok güzel bir örnek olduğunu söyleyen Şule Gayretli, “Gerek Asil’e ve gerek Ayşe Begüm’e bu anlamlı buluşma için çok teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.