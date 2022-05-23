banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Euro 17 TL’yi geçti!
Euro 17 TL’yi geçti!
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!
Böyle bayrak aşkı görünmedi
Böyle bayrak aşkı görünmedi

Jet vali üç günde Şanlıurfa’yı fethetti

Şanlıurfa’nın yeni Valisi Salih Ayhan, geçtiğimiz Cuma günü geldiği kentte, kurum kuruluş, dernek, tarihi alan ziyaretleri ve çeşitli açılışlara katılarak üç günde kenti adeta fethetti.

Genel 23.05.2022, 12:36
Jet vali üç günde Şanlıurfa’yı fethetti

Şanlıurfa’nın yeni Valisi Salih Ayhan, geçtiğimiz Cuma günü geldiği kentte, kurum kuruluş, dernek, tarihi alan ziyaretleri ve çeşitli açılışlara katılarak üç günde kenti adeta fethetti.

Şanlıurfa’da hizmet veren kurumları daha iyi tanımak, genel durumu görmek, kurumların sorun ve taleplerini tespit etmek için kurum yöneticileriyle bir araya gelen Vali Salih Ayhan, geçtiğimiz Cuma günü “Bismillah” diyerek göreve başladı. Balıklıgöl’de Cuma namazını kılan Ayhan, ayağının tozuyla tarihi çarşılarda halkla bir araya geldi. Daha sonra Göbeklitepe’ye giderek, 10 milyon turisti kente çekmek için çalışmalara başladıklarını belirten Vali Ayhan, ilk günden itibaren herkesin gönlüne girdi. Dur durak bilmeden hafta sonu mesai yaparak il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı ve il göç idaresi müdürlüğü ile göç konusunu görüştü. Ardından, Şanlıurfa sanayisi hakkında düzenlediği toplantıda organize sanayi bölgesi yetkililerinden bilgi alan Vali Ayhan, “Yürütülen proje, yatırım ve çalışmaları titizlikle takip etmeli, ilimize daha çok yatırımcı ile istihdam sağlamalıyız” dedi.

Şehitlikte, şehit kabirlerini ziyaret eden, şehit aileleri dernek başkanlarıyla bir araya gelen Ayhan, son olarak Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı ile Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş yetkililerinden yapılmış ve devam eden çalışmaları dinledi.

Vali Ayhan’ın, Şanlıurfaspor ile ilgili açıklamaları sonrası ise nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu. Ayhan, Şanlıurfaspor’u hak ettiği konuma getirmek için her türlü çalışmayı yapacağını açıklamıştı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
22°
parçalı az bulutlu