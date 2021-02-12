Jeotermal serada yetiştirilen güllerde ‘Sevgililer Günü’ hasadı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde jeotermal serada yetiştirilen güllerin hasadı yapıldı. Antalya, Ankara, İstanbul gibi şehirlere gönderilen güllerin boyutları ise 50 santimetreden başlayarak 120 santimetreye kadara çıkıyor. Güller kokusu ve renkleri ile görenleri mest ediyor.

İlçenin ısınmasında kullanılan geri dönüşüm suyu ile teknolojik serada üretimi yapılan güllerin hasadının yapıldığını belirten Sandıklı Belediyesine ait seranın Ziraat Mühendisi Halil İbrahim Kuru, gül yetiştiriciliği konusunda yapılan denemelerin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Kuru, “Burası bir deneme serasıdır. Bu üretim yaklaşık 5 yıllık bir süreç oluşturacak. Bu süreç sonucunda ekonomik olarak rantabl sağlar isek, bu bölgede büyümeyi düşünüyoruz. 4 dekardan oluşan seramızda 24 bin bitki bulunuyor. Yıllık üretim kapasitesi 120 bin dal üzerinden hesaplandı. Burası jeotermal su ile ısınan bir işletme. Sandıklı bölgesindeki jeotermal kaynakların geri dönüş suyu ile ısınmakta. İçerisi minimum 12, maksimum 30 derece sıcaklıkta. Ful otomasyon sistemimiz ile üretim yapıyoruz. Dikimimiz 2019 Aralık ayı itibariyle yapıldı. Bitiş tarihi ise 2024 yılı. Çok yıllık bir bitki olduğu için buradaki 5 yıllık süreçte ekonomik girdilere bakacağız ve bu girdilerin durumuna göre de işletmemizi bu alanda büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Sevgililer Günü yaklaştığı için güllerimize rağbette arttı”

‘Sevgililer Günü’ için son hasadın gerçekleştirildiğini belirten İşletme Müdürü Fahri Güldalı ise “Bizlerin öncelikle domates serası mevut. Güllerin deneme amaçlı 4 bin metrekarelik bir alanda üretimini gerçekleştiriyoruz. Pandemi nedeniyle güllere rağbet yoktu. Sevgililer Günü yaklaştığı için güllerimize rağbette arttı. Burada çıkan hasattaki güllerimizi Antalya, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerimize gönderiyoruz. Güllerimizin özelliği 50 santimetreden başlayarak 120 santimetreye kadara çıkması. Güzel bir verim ve iyi bir kar sağlar isek şirket olarak da bu alanda işletmeyi büyütmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.