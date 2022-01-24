banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İDO’da sefer iptalleri
İDO’da sefer iptalleri
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
THY’nin İstanbul Havalimanı’ndaki 36 seferi iptal oldu
THY’nin İstanbul Havalimanı’ndaki 36 seferi iptal oldu

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan’dan deprem uyarısı

Balıkesir Kent Konseyi, Şehir Ekonomisi, Kalkınma ve İstihdam Yönetim Kurulu Üyesi, Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan Dursunbey’de meydana gelen deprem sonrasında açıklamalarda bulundu. Balıkesir, Edremit ve Bandırma faylarının sismik tehlikesinin daha büyük ve bu fayların üzerinde yapılaşmalar olduğuna vurgu yapan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, il genelindeki fayların 7-7,2 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Genel 24.01.2022, 09:20
Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan’dan deprem uyarısı

Balıkesir Kent Konseyi, Şehir Ekonomisi, Kalkınma ve İstihdam Yönetim Kurulu Üyesi, Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan Dursunbey’de meydana gelen deprem sonrasında açıklamalarda bulundu. Balıkesir, Edremit ve Bandırma faylarının sismik tehlikesinin daha büyük ve bu fayların üzerinde yapılaşmalar olduğuna vurgu yapan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, il genelindeki fayların 7-7,2 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

“Dursunbey’deki deprem orta büyüklükte”

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan değerlendirme yaptı. Aykan, "Depremin olduğu yerde MTA’nin diri fay haritasında çizili bir fay bulunmuyor. Deprem, Havran-Balya fay zonunun, Kepsut segmentinin doğuya doğru devamı üzerinde oldu. Havran-Balya fay zonu üzerinde yapılan paleosismolojik çalışmalara göre de Kepsut segmenti üzerinde en son yüzey kırığı oluşturan deprem 1898 tarihinde meydana gelmiştir. Balıkesir, Dursunbey ilçesinde meydana gelen Mw=5 büyüklüğündeki deprem orta büyüklükte bir deprem olup normal şartlarda binalarda hasarlara ve can kayıplarına neden olmaz. Fakat ülkemizde özellikle kırsal mahallelerde taşıyıcı sistem yapısının yetersizliğinden dolayı yapılarda hasarlar ve can kayıpları olabilmektedir. Burada küçük depremler bir süre devam edecektir” dedi.

Dursunbey’deki deprem bölgesinde daha büyük depremler üretebilecek fayların olabileceği değerlendirmesinde bulunan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, “Bu bölgede daha büyük depremler oluşturabilecek faylar bulunmaktadır ve bu fay hatlarında da ciddi enerji birikmesi mevcuttur” ifadelerini kullandı.

“Balıkesir’de çok sayıda diri fay var”

Balıkesir’in deprem yoğunluğu fazla olan illerden birisi olduğunu kaydeden Aysun Aykan, “Balıkesir ili deprem yoğunluğu fazla olan bir ilimiz ve bu deprem aktivitesi özellikle, 10 Aralık 2019 tarihinde Balıkesir-Altıeylül’de Mw=5 büyüklüğünde deprem ile başlayarak sonra Balıkesir Karesi’deki depremlerle devam eden ve daha sonra yine bu bölgede 22 Nisan’da Mw=4.2 büyüklüğünde Sındırgı depremleri ile devam eden bir deprem aktivitesi oldu. Uzun süredir deprem yoğunluğu olduğu için bölgedeki depremler halkımızı korku ve paniğe sevk ediyor. Bu büyüklükte depremler bu bölgede her zaman olabilir; çünkü deprem üretme potansiyeline sahip çok sayıda diri fay var” diye konuştu.

“Balıkesir, Edremit ve Bandırma faylarının sismik tehlikesi daha büyük”

Balıkesir’de oluşabilecek tehlikelere dikkat çeken Aykan, "Bölgedeki Balıkesir, Edremit ve Bandırma faylarının sismik tehlikesi daha büyük ve bu fayların üzerinde yapılaşmalar var. Balıkesir ili ve ilçeleri dünyanın sismik yönden en aktif faylarından birisi olan Kuzey Anadolu Fayı’nın güney koluna ait fay segmentleri üzerinde konumlanmıştır. Dünyanın en aktif faylarından birisi olan Kuzey Anadolu Fayı’nın bölgedeki varlığı, Balıkesir ve ilçelerinin deprem tehlikesinin yüksek olmasının nedenleri arasındadır. Geçmişte Balıkesir ve ilçelerinde meydana gelen 1672, 1845, 186, 1577, 1897, 1898, 1935, 1944, 1953, 1964 depremleri ile Balıkesir ve ilçeleri önemli bir şekilde etkilenmiştir. Balıkesir ilinde gelecekte yıkıcı deprem oluşturabilecek 20 fay zonu bulunmaktadır. Bu fayların çoğu Mw=7 ve Mw=7,2 büyüklükte deprem oluşturabilecektir. Yenice-Gönen Fayı, Balıkesir Fayı, Edremit Fayı ve Bandırma Fayları yerleşim birimlerinden geçmektedir; Asıl buralara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Vakit kaybetmeden gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar (0)
-1°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11