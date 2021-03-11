Japonya’daki tsunami felaketinin 10’uncu yıldönümünde Guterres’ten taziye mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Japonya’da meydana gelen 9 şiddetindeki deprem ve neden olduğu tsunaminin 10’uncu yıldönümünde, felakette hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Japonya’nın Fukuşima kentinde 11 Mart 2011’de meydana gelen 9 şiddetindeki Büyük Japonya Depremi ve tsunami sonrası nükleer santralde meydana gelen facianın 10’uncu yıldönümünde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bir taziye mesajı yayınladı. "Bugün 18 bin 400 insanın hayatını kaybetmesine ya da kaybolmasına neden olan yıkıcı deprem ve tsunami felaketinin 10. yıldönümünü olması nedeniyle önemli bir anma günü" diyen Guterres, "Sevdiklerinin kaybına üzülmeye devam edenlere başsağlığı diliyorum. Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali ile ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle evlerine dönemeyen, yerlerinden edilmiş olanları düşünüyorum" dedi. Guterres, bu bağlamda BM Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi’nin güven verici bulgularını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

"Japonya dünyaya liderlik ediyor"

Japonya’nın yaşanan yıkımın ardından aldığı güvenlik tedbirlerinden övgüyle söz eden Guterres, "Japonya, afet önleme konusunda dünyaya liderlik ediyor" diye konuştu. Ülkenin yalnızca 10 yıl içinde daha güvenli bir şekilde yeniden inşa edilmesi için büyük yatırım yapıldığına dikkat çeken Guterres, "Bu, alınan derslerin gelecek için paylaşılmasına yardımcı oldu" şeklinde konuştu. Guterres, afet önleme ve yönetimi için ülkelerin planlama, yatırım ve eğitim faaliyetlerine önem vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Felaketin yıldönümü

Japonya’da 2011’de meydana gelen ve ülke tarihindeki en büyük doğal afetlerden biri olarak kabul edilen 9 şiddetindeki Thoku Depremi ardında binlerce kurban bırakmış, resmi adıyla Büyük Doğu Japonya Depremi’nin yerel saatle öğleden sonra 14.46’da Thoku bölgesinde deniz açıklarında gerçekleştiği bildirilmişti. Depremin yol açtığı tsunami, boyu 10 metreyi geçen dev dalgaların Thoku ve Kanto bölgesi sahillerine vurmasıyla sonuçlanmıştı.

Nükleer faciaya neden oldu

Resmi verilere göre 15 bin 900 kişinin ölümüne, 2 bin 525 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçmesine neden olan felaketin ardından meydana gelen tsunami ise dünyanın Çernobil’den sonra gördüğü en ciddi nükleer faciaya neden olmuş, Fukuşima’daki santralde üç nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti. Bölgedeki binlerce kişinin tahliyesiyle sonuçlanan kazanın ardından, bir milyon tondan daha fazla radyoaktif atık su oluştuğu belirtilmişti. Santrali işleten TEPCO (Tokyo Electric Power Company) adlı şirket, 2022’ye kadar bu suları depolamak için kullanılan tanklarda yer kalmayacağını açıklamıştı. Santralin tamamen devre dışı bırakılmasına yönelik çalışmaların 2051’de tamamlanmasının planlandığı bildirilmişti.