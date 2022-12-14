Japonya’da uçağın plansız iniş yapmasına neden olan yolcuya 2 yıl hapis cezası

Japonya’da mahkeme, uçakta maske takmayı reddederek uçağın plansız iniş yapmasına neden olan yolcuyu 2 yıl hapse mahkum etti.

Japonya’da Osaka Bölge Mahkemesi, Hokkaido eyaletindeki Kushiro Havaalanı’ndan yapılan uçuş sırasında maske takmayı reddederek uçağın plansız iniş yapmasına neden olan yolcuyu 2 yıl hapse mahkum etti. Mahkeme, mürettebat ve diğer yolcularla tartıştığı belirtilen 36 yaşındaki Junya Okuno isimli sanığı uçağın çalışmasına engel olmaktan suçlu buldu. Sanığın cezası 4 yıl ertelenirken, karara tepki gösteren Okuno, "Bu Orta Çağ’daki bir cadı avı gibi. Ben masumum ve bu asılsız bir suçlama" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Okuno’nun Nisan 2021’de Chiba eyaletindeki bir restoranda da maske takmayı reddettiği ve acil durum çağrısı üzerine gelen bir polis memurunun yüzüne vurduktan sonra gözaltına alındığı öğrenildi.

2 saat gecikme yaşanmıştı

Olay, 2020 yılının Eylül ayında Japonya’nın Hokkaido eyaletindeki Kushiro’dan Kansai Havaalanı’na hareket eden Peach havayolu firmasına ait bir yolcu uçağında gerçekleşmişti. Okuno’nun kalkıştan hemen önce maskesiz olduğu gerekçesiyle uyarıldığı, uçuş esnasında da "maskesiz birinin yanında oturmak istemediğini" ifade eden diğer yolculara bağırdığı ifade edilmişti. Kabin ekibinin kendisine yönelik ihtar tutanağı düzenleneceğini söylemesinin ardından sinirlenerek Okuno’nun mürettebatı tehdit etmesi nedeniyle pilot, yolcuyu uçaktan indirmek üzere Niigata Havaalanı’na inme kararı almıştı. Plansız inişin ardından diğer 124 yolcusuyla birlikte normal rotasına devam eden uçağın, 2 saat gecikerek Kansai Havaalanı’na ulaştığı kamuoyuna yansımıştı.