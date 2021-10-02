Japonya’da OHAL sonrası ilk hafta sonu

Japonya’da Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının sona ermesinin ardından Tokyolular kısıtlamasız ilk hafta sonunda sokaklara akın etti. Restoran ve benzeri birçok işletme uzun bir aranın ardından kapılarını yeniden açtı.

Japonya’da korona virüs salgını nedeniyle 19 eyalette uygulanan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 30 Eylül’de sona ermesinin ardından kısıtlamaların kalktığı ilk hafta sonunda Tokyo sokakları hareketlendi. Dev metropolün merkezindeki Ueno’da bulunan Ameyoko Caddesi ve çevresindeki birçok restoran, OHAL kapsamında uygulanan alkol satış yasağının kalkmasıyla uzun sürenin ardından yeniden kapılarını açtı.

"İşlerin açılmasını umuyoruz"

Ueno’daki bir Türk restoranında çalışan Doğan Çetin, OHAL süresince bölgede insan trafiğinin azaldığını hatırlatarak, "OHAL’in kalkmasıyla işlerin artacağını umuyoruz" dedi. OHAL’in kalkmasının ardından cadde ve sokaklardaki kalabalığa rağmen insanların yine de mekanlara gitmekten kaçındığını belirten Çetin, "İnsanlar henüz yemek yemeye gelmiyor. Ancak ilerleyen günlerde işlerin iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Alkol yasağının kaldırılması iyi olmadı"

Ueno’da çalışan Takashi Yoshino da OHAL ile birlikte son bulan alkol yasağına dikkat çekti. OHAL kapsamında uygulanan alkol satış yasağı nedeniyle insanların restoran gibi yerlere gitmediğini kaydeden Yoshino,"Ancak yasak son buldu ve mekanlarda artacak insan trafiğinin Covid-19 riskini de artıracağını düşünüyorum. Ben bir süre daha kapalı mekanlara gitmeyeceğim" şeklinde konuştu.

OHAL sona ermişti

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Japonya’nın 19 eyaletinde uygulanan OHAL Perşembe gece yarısı itibariyle sona ermişti. Bu kapsamda Tokyo, Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa, Osaka, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka, Hokkaido, Gifu, Aichi, Mie, Shiga ve Hiroshima’da uygulamada olan yoğun salgın önleme tedbirlerinin gevşetileceği kamuoyuna yansımıştı.

Restoranlara odaklanmıştı

Restoran ve benzeri işletmelere yönelik alkol yasağı ve saat kısıtlaması ile kalabalık mekanlardaki kalabalığı azaltmaya odaklanan ve büyük oranda başarı sağlayan OHAL uygulamasında sokağa çıkma yasağı gibi radikal tedbirlere başvurulmamıştı. Spor müsabakaları gibi kitlesel etkinliklere izleyici sınırlaması getirilirken, şirketler ise çalışanlarını evden mesaiye teşvik etmişti.

Japonya’da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 1 milyon 703 bin 350’ye ulaşmış, ölü sayısı da 17 bin 700’e yükselmişti.