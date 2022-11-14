Japonya’da kamu binasında asılsız bomba tehdidi

Japonya’da Tokyo Yüksek Mahkemesi dahil 2 mahkemenin bulunduğu kamu binasına yönelik asılsız bombalı saldırı tehdidi nedeniyle duruşmalar iptal edildi.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da hükümet binalarına ev sahipliği yapan Kasumigaseki bölgesinde bomba paniği yaşandı. Tokyo Yüksek Mahkemesi ve Tokyo Bölge Mahkemesinin bulunduğu binaya yönelik bombalı saldırı tehdidi polisi alarma geçirdi. Tokyo Göçmenlik Bürosu’na gönderilen "Tokyo Bölge Mahkemesi 14 Kasım’da saat 13.34’te havaya uçurulacak" mesajının ardından güvenlik endişesi ile binadakiler geçici olarak tahliye edilirken, her iki mahkemede 13.00 - 14.30 saatleri arasında planlanan duruşmalar yapılamadı. Teknik incelemelerin ardından tehdit mesajının asılsız olduğu anlaşılırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.