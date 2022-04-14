Japonya’da iki mango 58 bin 300 liraya alıcı buldu

Japonya’nın Miyazaki eyaletinde yetiştirilen özel kalite mangolardan ikisi, düzenlenen açık artırmada 500 bin yene (yaklaşık 58 bin 300 lira) alıcı buldu.

Özel üretim meyvelere ödenen yüksek fiyatlarla sık sık gündeme gelen Japonya’da, Miyazaki eyaletinde üretilen üst kalite mangolar sezonun ilk açık artırmasında alıcıların beğenisine sunuldu. "Taiyo no Tamago" (Güneş yumurtası) markası altında yetiştirilen ve genel üretimin yalnızca yüzde 15’ine tekabül eden özel meyveleri almak isteyen meraklılar kıyasıya yarıştı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından iki mango 500 bin yenlik (yaklaşık 58 bin 300 lira) rekor fiyata alıcı buldu.

Miyazaki Tarım Kooperatifi Müdürü Tomohiro İshikawa, yüksek üretim maliyetleri nedeniyle üreticilerin zor zamanlar geçirmesine rağmen ürünlerin kalitesinin bu yıl da mükemmel olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Şeker içeriği özel kılıyor

Miyazaki eyaletinde yetiştirilen mangoların yalnızca yüzde 15’i özel kalite kriterini karşılıyor. Birinci sınıf kategorisine girebilen mangoların yüzde 15 veya daha fazla şeker içeriğine sahip olması ve 350 gram ağırlık kriterini karşılaması gerekiyor.

Her yıl nisan ayı sonunda başlayan hasat, hazirana dek devam ediyor.