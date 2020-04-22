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Japonya’da demirli bir gemide daha korona virüsü paniği

JAPONYA’DA DEMİRLİ BULUNAN BİR YOLCU GEMİSİNDEKİ 34 MÜRETTEBATA KORONA VİRÜSÜ BULAŞTIĞI BELİRLENDİ.

Japonya’da demirli bir gemide daha korona virüsü paniği

JAPONYA’DA DEMİRLİ BULUNAN BİR YOLCU GEMİSİNDEKİ 34 MÜRETTEBATA KORONA VİRÜSÜ BULAŞTIĞI BELİRLENDİ.

22 Nisan 2020 Çarşamba 08:58
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Japonya’da demirli bir gemide daha korona virüsü paniği

Japonya’da demirli bulunan bir yolcu gemisindeki 34 mürettebata korona virüsü bulaştığı belirlendi.

Daha önce korona virüsü salgını nedeniyle iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess gemisi ile gündeme gelen Japonya’da, bir gemide daha korona virüsüne rastlandı. Nagazaki yerel hükümetinden yapılan açıklamada, bölgede demirli Costa Atlantica adlı geminin Filipinli bir çalışanının dün korona virüsü taşıdığının anlaşıldığı belirtildi. Bunun üzerine söz konusu çalışanla irtibatı bulunan 53 personel ve 4 aşçıya virüs testi uygulandığı açıklanırken, 33 mürettebatın pozitif sonuç verdiği kaydedildi. Böylece ilk enfekte olan personel ile birlikte gemideki vaka sayısının 34’e yükseldiği duyuruldu.

Karantinaya alındı

Toplam 623 mürettebatı bulunan gemide yolcu olmadığı ifade edilirken, şimdiye dek pozitif sonuç veren kişilerle teması bulunan gemi çalışanlarının da tedbir amacıyla karantinaya alındığı bildirildi. 29 Ocak’ta Nagazaki’ye varan geminin Nisan sonuna kadar bölgede demirli kalması bekleniyordu.

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