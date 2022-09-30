Japonya’da cuma hutbesi 4 farklı dilde okundu

Japonya’da yaşayan yüzlerce Müslüman, cuma namazı için Tokyo Camii’nde buluştu. Cuma hutbesi onlarca farklı milletten oluşan cemaat için 4 farklı dilde okunurken, uygulama Tokyo’daki Müslüman toplumunun takdirini kazandı.

Japonya’nın başkentinde bulunan Tokyo Camii, cuma namazını kılmak isteyen Müslümanların akınına uğradı. Dünyanın dört bir tarafından gelen onlarca farklı milletten Müslüman, her cuma olduğu gibi bugün de Tokyo Camii’nde bir araya geldi. Yoğun ilgi nedeniyle cami içine sığmayan Müslümanlardan bazıları ibadetlerini cami avlusunda yaptı. Tokyo Camii İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, cuma hutbesini Arapça, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerinde ayrı ayrı okurken, hutbe 4 dilde basılı olarak da cemaate sunuldu.

"Herkese ulaşmak adına 4 dilde hutbe okuyoruz"

Tokyo Camii’nin birçok farklı milletten oluşan bir cemaate hitap ettiğini kaydeden Tokyo Camii İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, uzun zamandır 4 dilde hutbe okunduğunu ifade etti. Uygulamanın sebebine değinen Rıfat, "Özellikle Arap ülkelerinin büyükelçiliklerinden diplomatlar buraya yoğun bir şekilde geliyorlar. Biz de onlara hitap etmek ve mesajımızı vermek adına Arapça hutbe zaten okuyoruz" dedi.

Caminin Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kurumu olması nedeniyle ve Türklere ulaşmak adına Türkçe hutbeye de yer verdiklerini kaydeden Çınar, "Japonya’da bulunmamızdan ve İslam’ın doğru bilgilerini ve prensiplerini Japon vatandaşlarına doğru anlatmak adına Japonca hutbe de eda ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Pakistan, Endonezya, Malezya gibi farklı ülkelerden birçok Müslüman’ın da Tokyo Camii’ne geldiğini söyleyen Rıfat, bu nedenle İngilizce hutbeye yer verdiklerini belirtti. Rıfat, fazla sayıda insana ulaşmak için cuma hutbelerini Tokyo Camii’nin sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını da sözlerine ekledi.

"İslam’ın mesajını anlamak için güzel bir uygulama"

Müslüman Japonya vatandaşı Fuda Tamaki, uygulamayı beğendiğini belirterek, Tokyo Camii çalışanlarına teşekkür etti. Tokyo ve çevresinde birçok yabancı ulustan Müslüman’ın yaşadığının altını çizen Tamaki, "Bu nedenle İslam’ın mesajını anlayabilmek için farklı dillere ihtiyacımız var" diye konuştu. Tokyo Camii’nde hutbelerin Arapça, Türkçe, İngilizce ve Japonca okunduğunu söyleyen Tamaki, bu uygulamanın yalnızca Tokyo Camii’nde olduğuna dikkat çekti.

Komor Federal İslam Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Japonya’da yaşayan Muhammed Şami de, 4 dilde hutbe uygulamasını "son derece faydalı" olarak niteledi. "Oturuyoruz ve konuştuğumuz ya da çok iyi anladığımız dilin sırasının gelmesini bekliyoruz. Bu harika" ifadelerini kullanan Şami, "Ayrıca namaz sırasında okunacak hutbenin önceden basılı olarak cemaate dağıtılması da çok önemli. Bu sayede hutbe okunurken takip edebiliyoruz" şeklinde konuştu.