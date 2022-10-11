Japonya’da Covid-19 nedeniyle uygulanan seyahat tedbirleri kaldırıldı

Japonya’da hükümet Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan 50 binlik günlük yolcu giriş sınırını ve yabancı turistlere yönelik bireysel seyahat yasağını kaldırdı.

Covid-19 salgını nedeniyle en sıkı ve uzun süren sınır tedbirlerini uygulayan ülkelerden biri olan Japonya’da hükümet beklenen adımı attı. Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan 50 binlik günlük yolcu giriş sınırı ve yabancı turistlere yönelik bireysel seyahat yasağı kaldırıldı. Son gelişme ile birlikte Japonya’nın vize muafiyeti uyguladığı 70’e yakın ülkeden yabancı turistin bir seyahat acentesine bağlı olmadan ya da başvuru yapmadan Japonya’ya ziyaret gerçekleştirebilmesinin önü açılmış oldu. Ayrıca, 3 doz aşı yaptırdığını kanıtlayan ya da seyahatten 72 saat önce yapılan Covid-19 testinin negatif sonucunu ibraz edenlere, ülkeye girişte tekrar test yapılmayacağı ve karantina uygulanmayacağı bildirildi.

"Turizm endüstrisi için dönüm noktası"

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, sınır tedbirlerini kaldırmaya yönelik adımın deniz aşırı ülkelerle Japonya’nın etkileşimini artırma hedefi ile atıldığını belirterek, "Hem yurt içinde hem de yurt dışında turistlerin seyahat etmesini teşvik etmeyi ve pandemi nedeniyle düşen talebi canlandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Japonya Turizm Bakanı Tetsuo Saito da, hükümetin adımını "Turizm endüstrisi için dönüm noktası" olarak niteledi.

Sınır tedbirleri turizmi vurmuştu

Japonya Ulusal Turizm Örgütü’nün verilerine (JNTO) göre 2019’da Covid-19 salgını öncesinde ülkeyi yaklaşık 32 milyon turist ziyaret etmişti. Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan sıkı sınır tedbirleri nedeniyle sayının 2021’de 240 bine gerilediği kamuoyuna yansımıştı. Japonya’da hükümet birçok gelişmiş ülkenin aksine yabancı ziyaretçi sınırlamalarını uzun süre yürürlükte tutmakla eleştirilmişti.

Japonya’da dün tespit edilen 13 bin 38 yeni Covid-19 vakası ile ülke genelindeki toplam vaka sayısı 21 milyon 552 bin 357’ye yükselmişti. Ülkede 50 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 45 bin 511’e ulaşmıştı.