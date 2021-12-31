Japonya’da Covid-19 kısıtlamalarına rağmen yeni yıl coşkusu yaşandı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da Covid-19 salgını nedeniyle geleneksel geri sayım etkinliğinin iptal edilmesine rağmen binlerce kişi yeni yılı ünlü Shibuya semtinde karşıladı.

Her sene yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yapan Japonya’nın başkenti Tokyo, 2022’ye Covid-19 kısıtlamaları altında girdi. Tokyo’nun Shibuya semtindeki geleneksel geri sayım etkinliğinin geçen sene olduğu gibi bu yıl da iptal edilmesine rağmen binlerce kişi sokaklara akın etti. Polisin dünyaca ünlü Shibuya yaya geçidinde muhtemel bir toplanma girişimine karşı yoğun güvenlik önlemleri aldığı bölgede, market ve büfeler yerel saatle 21.00 - 03.00 arasında alkol satış yasağı uygulandı. Meydanda bulunan ve her yıl geri sayıma sahne olan dev ekranlar yerel otoriteler tarafından bu yıl da karartılırken, bölgedeki kamuya açık parklar ise geçici olarak ziyaretçi girişine kapatıldı. Takashi Hayama, yeni yılı kutlamak için doğduğu bölge olan Shibuya’yı seçtiğini belirterek, "2022’den beklentim hayalimdeki arabaya kavuşmak" dedi. Japonya’nın farklı bölgelerinde düzenlenen havai fişek gösterileri ise izleyenlere görsel şölen yaşattı.