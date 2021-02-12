Japonya’da Covid-19 aşı onayı için gözler Pazar gününe çevrildi

Japonya’nın ABD’li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına resmi kullanım iznini Pazar günü vereceği bildirildi. Çarşamba günü başlayacak aşılama programında kullanılacak aşıların ilk bölümü ise Japonya’ya ulaştı.

Covid-19 salgını nedeniyle 10 eyalette olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının sürdüğü Japonya’da aşılama programı hedefinde sona yaklaşıldı. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre Sağlık Bakanlığının ABD’li ilaç firması Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına resmi kullanım iznini Pazar günü vermeye hazırlandığı bildirildi. Resmi onay öncesinde Sağlık Bakanlığına bağlı uzman kurulunun bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceği ifade edilirken, aşılama seferberliğinin ilk etapta 20 bin sağlık çalışanı ile Çarşamba günü başlayacağı kaydedildi. Kullanılacak aşıların ilk partisinin bugün Japonya’ya ulaştığı öğrenildi.

İlk tedarik Pfizer’den

Japonya’da hükümet toplamda 157 milyon kişiye yetecek aşının tedariki konusunda farklı ilaç üreticileri ile masaya oturmuş, 72 milyon kişilik 144 milyon dozun Pfizer-BioNTech ortaklığından sağlanacağı belirtilmişti. Kalan kısmın ise AstraZeneca ve Moderna’dan tedarik edileceği kamuoyuna yansımıştı. Son olarak İngiliz ilaç devi AstraZeneca, Oxford Üniversitesi iş birliği ile geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanım onayı için 5 Şubat’ta Sağlık Bakanlığına başvurmuştu.

Kitlesel aşılama aksayabilir

Sağlık çalışanlarının ardından kademeli olarak kitlesel aşılamayı başlatmayı hedefleyen Japonya’da hükümetin planları tıbbi ekipman engeline takılmış, ülkedeki şırıngaların büyük çoğunluğunun Pfizer-BioNTech aşılarının dibinde kalan son dozu çekememesi nedeniyle aşılama kapasitesinin ilk etapta 60 milyon kişiye düşebileceği gündeme gelmişti. Hükümet, gerekli olan özel şırıngaların tedariki için seferberlik başlatıldığını açıklamıştı.

Dün itibarıyla Japonya’daki toplam Covid-19 vaka sayısı 412 bin 633’ye, ölü sayısı ise 6 bin 817’ye yükseldi.