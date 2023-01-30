Japonya’da çığ felaketi: 2 ölü

Japonya’nın Nagano eyaletindeki bir kayak merkezi yakınlarında meydana gelen çığ felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Japonya’nın Nagano eyaletindeki Norikura Dağı’nda dün yerel saatle 14.30 sıralarında yaşanan çığ felaketinde bilanço netleşti. Tsugaike Kogen Kayak Merkezi yakınlarındaki 2 bin 100 rakımlı bölgede bugün yürütülen arama çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Kimlikleri açıklanmayan 2 yabancı şahsın bu sabah 10.30 sıralarında karlar içinde bulunduğu öğrenilirken, kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Çığ felaketi meydana gelmişti

Otari köyü yakınlarında bulunan Tsugaike Kogen Kayak Merkezi’nin yakınındaki bir bölgede dün çığ felaketi meydana gelmiş, bölgede bulunan 13 kişiden 5’inin çığdan etkilendiği kaydedilmişti. 3 kişinin kendi çabaları ile kurtularak kayak merkezine geri dönmeyi başardığı belirtilirken, 2 kişiden haber alınamadığı kamuoyuna yansımıştı.

Bu ay ilk değil

Geçtiğimiz 13 Ocak’ta ise Japonya’nın Hokkaido eyaletinde bulunan Yotei Dağı’nda çığ meydana gelmiş, Kutchan kasabasına yakın bir bölgede gerçekleşen felakette 1 kişi hayatını kaybetmişti.