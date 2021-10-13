Japonya’da benzin fiyatları rekor kırdı: Son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Japonya’da ortalama perakende benzin fiyatları son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Ham petrol fiyatlarında son zamanlarda gözlenen küresel artış Japonya’daki benzin fiyatlarını da etkiledi. Ülkede ortalama perakende benzin fiyatları son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, normal benzinin ortalama satış fiyatının pazartesi günü litre başına 162.10 yene (yaklaşık 1.4 dolar) çıkarak Ekim 2014’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Küresel artış

Ham petrol fiyatlarında son zamanlarda küresel çapta bir artış gözlenmiş, söz konusu artışa, dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD’de de üretimin doğal afetler nedeniyle düşmesinin ve Covid-19 sonrası başlayan ekonomik toparlanma sonucu ihtiyacın artmasının neden olduğu yorumları yapılmıştı. Gaz arzındaki sıkıntıların devam etmesi durumunda elektrik şirketlerinin üretim için petrole yönelme ihtimalinin de artış eğilimindeki petrol fiyatlarında yukarı yönlü değişimlere neden olduğu gündeme gelmişti.