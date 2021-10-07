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Japonya’da 6.1 büyüklüğünde deprem

Japonya’nın Chiba eyaletinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Genel 07.10.2021, 17:05
Japonya’da 6.1 büyüklüğünde deprem

Japonya’nın Chiba eyaletinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya bugün 6.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Merkez üssü Chiba eyaleti olan depremin yerin 80 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Yerel saatle 22.41’de kaydedilen deprem Tokyo ve Saitama eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedildi. Deprem bölgede yaşayanlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tsunami riskinin oluşmadığını açıklarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı da yaşanmadı.

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