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Japonya ve İngiltere başbakanları telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile yaptığı telefon görüşmesinde, Japonya’nın Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları’nı gerçekleştirme çabalarına destek verdiği bildirildi.

Genel 17.02.2021, 09:03
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Japonya ve İngiltere başbakanları telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile yaptığı telefon görüşmesinde, Japonya’nın Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları’nı gerçekleştirme çabalarına destek verdiği bildirildi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Cuma günü yapılması beklenen çevrimiçi G7 liderler zirvesi öncesinde gerçekleşen görüşmede ikilinin bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi. Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Suga ve Johnson’ın pandemiyle mücadele ve iklim değişikliği gibi alanlarda ikili işbirliğini sürdürme konusunda fikir birliğine vardığı kaydedildi. Ordunun ülkenin lideri Aung San Suu Kyi’yi gözaltına alarak darbe yaptığı Myanmar’daki duruma dair endişelerini paylaşan ikilinin, ayrıca Çin’in 1 Şubat’ta yürürlüğe koyduğu sahil güvenlik güçlerine silah kullanma izni veren yasa ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki durumu da ele aldığı belirtildi.

Olimpiyatlara destek

Johnson’ın Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili Japonya’nın organizasyona ev sahipliği yapma çabalarına desteğini ifade ettiği öğrenilirken, Suga’nın da İngiltere’nin 11 ülkeyi kapsayan ve Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve İlerlemeye Açık Anlaşma’ya (CPTPP) katılma talebini memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

Ticaret gündemi

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada ise, Johnson’ın Japonya’nın 2050’ye kadar sıfır karbon emisyonuna ulaşma taahhüdünden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ifade edildi. Johnson’ın İngiltere’nin CPTPP’ye katılma talebine desteği için Suga’ya teşekkür ettiği kaydedilirken, liderlerin iki ülkeye de istihdam ve yatırım imkanı sağlayan ve 1 Ocak’ta yürürlüğe giren ikili serbest ticaret anlaşmasından memnuniyet duyduğu açıklandı.

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