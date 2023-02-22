Japonya ve Çin, iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı

Japonya ve Çin, dört yıllık aranın ardından gerçekleştirilen ilk Güvenlik Diyaloğu toplantısında, istikrarlı ikili ilişkiler kurmak için iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Japonya ve Çin’in dışişleri ve savunma bakanlıklarından üst düzey yetkililer, dört yıllık aranın ardından ilk kez Güvenlik Diyaloğu toplantısı gerçekleştirdi. Tokyo’da gerçekleşen ve yaklaşık 3.5 saat süren toplantıda konuşan Japonya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Shigeo Yamada, iki ülke ilişkilerinde zorlu bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, Pekin yönetiminin üzerinde hak iddia ettiği Doğu Çin Denizi’ndeki Senkaku Adaları konusunda Tokyo’nun tavrını Çin tarafına iletti. Ayrıca Çin’in bölgedeki sularda artan askeri faaliyetlerinden endişe duyduklarını kaydeden Yamada, buna rağmen ikili diyaloğun önemini vurgulayarak yapıcı ve istikrarlı ilişkiler kurmanın gerekli olduğunu dile getirdi.

Çin’in Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sun Weidong ise ülkesinin Japonya’nın geçen yıl güncellediği savunma politikası belgeleri ve Tayvan konusundaki tavrından endişe duyduğunu ifade etti. Görüşmelerde çözüm bekleyen güvenlik sorunlarını detaylı olarak masaya yatıran tarafların yapıcı ve istikrarlı ikili ilişkiler kurmak için iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldığı öğrenildi.