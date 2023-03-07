Japonya Uzay Araştırma Ajansı’nın roket fırlatma girişimi başarısız oldu

Japonya Uzay Araştırma Ajansı, ülkenin yeni roketi H3’ün ilk fırlatma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu. Rokete, havalandıktan kısa bir süre sonra kendini imha etme talimatı verildiği açıklandı.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Mitsubishi tarafından ortaklaşa geliştirilen H3 roketinin ilk fırlatma girişimi başarısız oldu. JAXA, saat 10.37’de Kagoshima Eyaleti’ndeki Tanegashima Uzay Merkezi’nden fırlatılan roketin ikinci aşama motorunun ateşlenmediğinin anlaşılması üzerine 10.52 sıralarında rokete kendini imha etme talimatı verildiğini açıkladı. JAXA konuyla ilgili detaylı inceleme başlatırken, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı da fırlatma girişiminin neden başarısız olduğunu belirlemek üzere bir araştırma komisyonu kurdu. H3 roketinin fırlatılışı geçtiğimiz 17 Şubat için planlanmış, teknik aksaklıklar nedeniyle son dakikada iptal edilen fırlatma bugüne ertelenmişti.

Rekabet gücünü artırmak için geliştirildi

İlk etapta 2020’de uzaya gönderilmesi hedeflenen ancak motor tasarımındaki bir değişiklik nedeniyle fırlatılışı geciken H3 roketinin Japonya’nın son amiral gemisi taşıyıcı roketi H2A’nın halefi olarak geliştirildiği biliniyor. Uzaya yaklaşık 1.3 kat daha fazla yük taşımak üzere tasarlanan ve fırlatma maliyetini yarı yarıya düşürmesi beklenen H3’ün, denizaşırı kuruluşlar için uzaya uydu gönderme de dahil olmak üzere geniş bir ticari talep yelpazesi oluşturacağı öngörülüyor. Uzay taşımacılığında yurtdışı ile rekabet edebilmek amacıyla geliştirilen son teknoloji roket sistemi H3 sıvı yakıt teknolojisinden güç alıyor.